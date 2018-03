Fraport Der Flughafen Frankfurt stößt an seine Kapazitätsgrenzen

Seite 2 von 2: Billigflieger sorgen für Passagierplus

Das zweite Thema seien die Sicherheitskontrollen. „Wenn man sich anschaut, wie viele Passagiere pro Stunde und Linie abgefertigt werden, sind wir nur halb so gut wie andere europäische Länder“, sagte Schulte. Auch hier könnte der verstärkte und schnellere Einsatz von moderner Technologie helfen, aber auch Prozessoptimierung helfen. Passagiere könnten das Handgepäck beispielsweise parallel in Schalen legen, nicht nacheinander.

Dennoch zeigte sich der Fraport-Chef zuversichtlich, „dass wir nicht nur die Passagierzahlen, sondern auch die Kundenzufriedenheit steigern können“. Mittelfristig soll zudem ein drittes Terminal helfen, das errichtet wird. Um schneller neue Flächen zu schaffen, soll der Flugsteig G sogar vorgezogen werden und schon 2020 in Betrieb gehen. „Wir machen hier Druck, denn sonst wird es in Terminal eins und zwei noch enger“, so Schulte.

Die baulichen Grenzen drücken sich auch in der Bewertung aus. Während München von der Beratungsgesellschaft Skytrax den begehrten fünften Stern bekommen hat, tut sich Fraport in Frankfurt schwer damit, die Kriterien dafür zu erfüllen. „Wir sind bei den Skytrax-Umfragen unter den Top 10 weltweit“, kontert Schulte die Kritik.

Um trotz der baulichen Hürden wachsen zu können, setzt der Fraport-Chef unter anderem auf einen Ausbau des Billig-Verkehrs. Seit einiger Zeit steuert Ryanair das größte deutsche Drehkreuz an. Das sorgt für mehr Passagiere, auch weil die nun nicht mehr zu klassischen Lowcost-Airports wie Köln/Bonn abwandern.

Aber es hat Folgen für die Bilanz: Mit den Billigheimern wächst der Anteil des europäischen Kurz- und Mittelstreckenverkehrs in Frankfurt. Die Passagiere verbringen weniger Zeit am Flughafen, geben entsprechend weniger Geld in den Geschäften und der Gastronomie aus. Deshalb sank der sogenannte Netto-Retail-Erlös je Passagier im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 3,37 Euro.

Unterm Strich steht Fraport gleichwohl gut da – nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Beteiligungen im Ausland. Der Umsatz legte 2017 um knapp 13,5 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro zu. Geholfen haben dabei auch die griechischen Flughäfen, die man 2017 operativ übernommen hat. Sie steuerten fast 235 Millionen Euro zum Umsatz bei.

Das Konzern-Ergebnis ging zwar um 10,1 Prozent auf 360 Millionen Euro zurück. Dabei müssen allerdings Sondereffekte berücksichtigt werden, die im Vorjahr die Zahlen verzerrt hatten, etwa eine Entschädigungszahlung für den Flughafen Manila oder Erlöse aus dem Verkauf von Anteilen an Beteiligungen. Rechnet man diese heraus, stieg das Konzernergebnis um über 20 Prozent.

Für das laufende Jahr rechnet Schulte in Frankfurt erneut mit einem Passagierplus von rund sechs Prozent. Aber erneut dürfte der größte Schub aus dem Ausland kommen. Schon im vergangenen Jahr war der internationale Anteil des Geschäfts am Betriebsergebnis von 24 auf 32 Prozent gestiegen. „2018 wird das in Richtung 40 Prozent gehen“, sagte Schulte: „Langfristig gehen wir davon aus, auf bis zu 50 Prozent zu kommen.“

Entsprechend fallen die Erwartungen aus: Der Konzern-Umsatz soll auf 3,1 Milliarden Euro steigen. Für das Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) stellt das Management einen Wert von 690 bis 720 Millionen Euro in Aussicht.