Fraport Der Flughafen Frankfurt stößt an seine Kapazitätsgrenzen

Der Flughafenbetreiber Fraport legt am Heimatdrehkreuz Frankfurt kräftig zu. Doch weiteres Wachstum scheint aktuell kaum möglich zu sein.

Die Lufthansa kann am Drehkreuz Frankfurt ihr Angebot ausbauen. (Foto: Reuters) Frankfurt wächst

FrankfurtLjubljana plus 19,8 Prozent, Lima plus 9,3 Prozent, Antalya plus 38,5 Prozent, St. Petersburg plus 21,6 Prozent - Passagierwachstum findet in der Gruppe des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport seit längerem schon vor allem im Ausland statt. So auch im vergangenen Jahr.

Zwar konnte sich Fraport-Chef Stefan Schulte am Freitagmorgen bei der Vorstellung der Jahreszahlen für 2017 auch über ein ansehnliches Plus am Heimatflughafen Frankfurt freuen – immerhin 6,1 Prozent mehr Fluggäste nutzten den Airport. Das ist sogar mehr als das Plus von 5,1 Prozent, das alle deutschen Verkehrsflughäfen zusammen im vergangenen Jahr laut Flughafenverband ADV erzielten.

„Wir haben die Nummer eins in Deutschland klar gestärkt“, sagte der Fraport-Chef. Besonders freue es ihn, dass man auch wieder mit Lufthansa in Frankfurt gewachsen sei. Die größte europäische Airline hat rund zwei Drittel zum Passagierplus beigetragen.

Doch das Wachstum könnte in Frankfurt wohl noch stärker sein, jedenfalls wenn man Carsten Spohr glaubt. Der Chef von Lufthansa, der mit Abstand größte Fraport-Kunde in Frankfurt, hat gerade damit begonnen, fünf Superjumbos des Typs A380 von Frankfurt nach München zu verlagern.

Spohr begründete das am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz des eigenen Unternehmens auch damit, dass der Flughafen in Frankfurt an der Kapazitätsgrenze sei, noch mehr Passagiere dort zu Lasten der Qualität gehen würden. „Was wir hier Montagsmorgens bieten, ist nicht Premium“, so Spohr: „Das ist nicht nur Fraports Schuld, auch die der Bundespolizei, zum Teil auch die von Lufthansa. Aber allen ist bewusst, dass wir das ändern müssen.“

Der Flughafen Frankfurt zählt zwar zu den Drehkreuzen mit den meisten Verbindungen in Europa. Aber der Airport hat ein Problem: Er ist historisch gewachsen, jeder Ausbau verlängert die Wege, erhöht die Komplexität.

Die Folge sind etwa zum Teil lange Wartezeiten. Schulte leugnet die „Baustellen“ nicht. „Wir arbeiten mit allen zusammen, um die Prozesse zu verbessern“, sagt der Fraport-Chef.

Er sieht vor allem zwei Themen, die angegangen werden müssen. Eines ist die Ein- und Ausreise. „Eine Lösung sind mehr Bundespolizisten. Wir haben dazu auch die Zusage der Bundespolitik“, so Schulte. Aber deren Ausbildung dauere zwei bis drei Jahre. Deshalb müsste parallel die elektronische Passkontrolle ausgebaut werden.