 Fraport: Flughafen eröffnet Billigflieger-Flugsteig früher

Ryanair Der Billigflieger fliegt den Frankfurter Flughafen seit vergangenem März an. (Foto: dpa)

BerlinDer Frankfurter Flughafen will einem Zeitungsbericht zufolge den Billigflieger-Flugsteig drei Jahre früher als bislang geplant eröffnen. Der eigens für Low-Cost-Airlines ausgelegte neue Flugsteig G solle bereits Anfang 2020 in Betrieb gehen und nicht erst mit dem neuen Terminal 3 im Jahr 2023, sagte Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte der Zeitung „Die Welt“ (Donnerstagausgabe). Derzeit werde der Flugsteig in den Planungen für vier bis sechs Millionen Passagieren ausgelegt.

Seit März fliegt der Billigflieger Ryanair den größten deutschen Flughafen an. Schulte rechnet nun mit einem Anstieg der Passagierzahl in diesem Jahr auf etwa 64 Millionen in Frankfurt. 2020 könnten es einschließlich des Low Cost-Segments um die 68 bis zu 70 Millionen Passagiere sein. Eine feste Zielgröße für den Low-Cost-Anteil von zuletzt zwei Prozent gebe es nicht, sagte Schulte. Dagegen entfällt auf die Lufthansa ein Anteil von über 60 Prozent.

Bei den jüngst vom Frankfurter Flughafen übernommenen 14 griechischen Flughäfen seien mehr Investitionen nötig als zunächst angenommen, sagte Schulte der Zeitung weiter. Die Substanz sei teilweise noch schlechter als zunächst verzeichnet. Die Passagierzahlen legten dagegen zu. Statt den zugesicherten 330 Millionen Euro Investitionen in den ersten vier Jahren würden es 400 Millionen Euro werden.