Rückgang in Antalya gestoppt

Aber natürlich sei man mit Ryanair im Gespräch, um solche Verspätungen künftig möglichst zu vermeiden. Die wesentliche Ursache sei aber im Umlauf der Flugzeuge zu suchen, also etwa in Verspätungen an vorgelagerten Flughäfen. Und mit solchen Problemen würden auch andere Airlines kämpfen. „Nach meinen bisherigen Gesprächen ist Ryanair sehr zufrieden mit den Abläufen hier in Frankfurt“, so Schulte.

Der Fraport-Chef betonte, es seien allerdings nicht nur die Lowcost-Airlines, die das Wachstum in Frankfurt treiben: „Es sind auch die Bestandskunden wie Lufthansa.“ Im Streit mit der größten deutschen Airline über den Gebührennachlass für die Billig-Anbieter zeigte sich der Fraport-Chef zuversichtlich: „Die Gespräche verlaufen gut, auch wenn ich mit konkreten Ergebnissen erst im ersten Quartal des kommenden Jahres rechne.“ Es gehe unter anderem um die Frage, ob man künftig bestimmte Dinge nicht gemeinsam mache, um dadurch ein insgesamt besseres Produkt zu bekommen.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Fraport im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 873 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 30 Prozent auf rund 388 Millionen Euro zu. Vorstandschef Schulte erneuerte das Ziel, bis Jahresende einen operativen Gewinn von 980 Millionen bis 1,02 Milliarden Euro zu erreichen.

Das ist leicht unter dem Vorjahreswert, wofür es aber einen Grund gibt: Fraport hat im Frühjahr 14 Regionalflughäfen in Griechenland übernommen. Die Anlaufkosten dafür werden zum Teil im vierten Quartal verbucht und belasten das Zahlenwerk. Gleichzeitig fehlt aber im letzten Quartal Umsatz, weil dort die Reisesaison zu Ende geht. Deshalb werde man dort Verluste einfliegen im vierten Quartal, so Schulte.

Trotz der Dauerkrise in der Türkei läuft es auch am Flughafen in Antalya an der türkischen Riviera wieder besser. Hier müsste Fraport im vergangenen Jahr einen Passagierrückgang um 31 Prozent auf rund 19 Millionen Fluggäste hinnehmen, ein Verlust war die Folge. Nun stieg die Zahl der Fluggäste zwischen Januar bis September um wieder um 44 Prozent auf 21,7 Millionen, Die Gewinnschwelle ist wieder erreicht. Vor allem Touristen aus Russland treiben das Geschäft an.