800 neue Märkte sind geplant

Damit das so bleibt, wird das Unternehmen in den nächsten drei Jahren 200 Millionen Euro investieren. Rund 80 neue Märkte sollen in diesem Jahr eröffnen, insbesondere in Frankreich, Italien und Polen. 2016 wurden 1378 Märkte unter den Namen Fressnapf und Maxi Zoo betrieben, davon 879 in Deutschland. In den kommenden fünf Jahren sollen 800 Standorte dazukommen.

Stark gewachsen ist Fressnapf auch im Onlinegeschäft, in dem es sich lange schwer getan hat. Um 22 Prozent auf 59 Millionen Euro ist der Umsatz im E-Commerce 2016 gewachsen. Damit liegt das Unternehmen jedoch weiter deutlich hinter dem reinen Onlinehändler Zooplus, der auf über 200 Millionen Euro kommt.

Massiv investiert hat Fressnapf auch in die Logistik, die das Rückgrat für das starke operative Wachstum bildet. Im Duisburger Hafen hat das Unternehmen ein neues Logistikzentrum in Betreib genommen, das als Importlager 50.000 Paletten-Stellplätze bietet. Ab Juni wird das Lager an der Firmenzentrale in Krefeld um ein automatisiertes Kleinteilelager ergänzt.

Toellers Fazit für das abgelaufene Geschäftsjahr: „2016 war ein geiles Jahr.“ Dabei war es für ihn persönlich ein Jahr des vorsichtigen Rückzugs. Im Oktober hatte sich der Gründer aus der operativen Führung zurückgezogen und die Leitung an Alfred Glander abgegeben. „Es ist mir nicht ganz leicht gefallen, die Macht abzugeben“, räumt er ein. Doch nun habe er umso mehr „Freiheit für kreatives Denken“. Und kann neue Ideen entwickeln, wie sein Unternehmen jenseits des Hundefutters weiter wachsen kann.