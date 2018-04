Fünf Millionen Datensätze kopiert Hacker attackieren US-Kaufhausketten von Kaufhof-Mutter Hudson's Bay

Hacker verschaffen sich Zugriff auf Millionen Daten von zwei Kaufhausketten des Kaufhof-Besitzers Hudson’s Bay - und verkaufen sie im Dark Web.

Die Kaufhauskette Sacks ist eine von zwei US-Unternehmen des kanadischen Konzerns Hudson's Bay, die von Hackern angegriffen wurde. (Foto: AP) Saks Fifth Avenue

New YorkErneut sind US-Unternehmen Opfer eines umfangreichen Datenklaus geworden. Hacker haben fünf Millionen Datensätzen von den Kaufhausketten Saks Fifth Avenue und Lord & Taylor gestohlen, wie das „Wall Street Journal“ (WSJ) mit Bezug auf die New Yorker Cybersicherheits-Firma Gemini Advisory LLC berichtet.

Betroffen sind Informationen von Kredit- und EC-Karten, heißt es in dem Bericht. Den Angaben der Sicherheitsfirma nach geht das Datenleck auf die kriminelle Gruppe JokerStash zurück, die die Daten im sogenannten Dark Web weiterverkaufen. Bisher seien Informationen von 125.000 Karten, die bei einem der beiden Kaufhausketten genutzt wurden, dort zum Verkauf gestellt.

Ein Sprecher von Hudson’s Bay, dem Besitzer der beiden Kaufhausketten sowie auch von Galeria Kaufhof in Deutschland, bestätigte dem Blatt den Angriff auf die Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt gebe es aber keine Hinweise darauf, dass der Online-Handel - einschließlich jener von Galeria Kaufhof in Deutschland - beeinflusst sein könnte, fügte er hinzu.

„Wir haben das Problem identifiziert und Maßnahmen ergriffen, um es einzudämmen“, sagte er. Das Unternehmen arbeite bereits mit den Behörden zusammen. Den Kunden werden Sicherheitsdienste wie die Kreditüberwachung kostenlos zur Verfügung gestellt. Für eventuelle Schäden würden sie nicht verantwortlich gemacht.