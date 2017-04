Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gazelle-Fabrik in Dieren Die Pon Holding baut pro Jahr rund 800.000 Fahrräder von zehn Marken. (Foto: AFP)

AmsterdamIn den Niederlanden soll mit einer Übernahme der weltgrößte Fahrrad-Hersteller entstehen. Der Gazelle-Produzent Pon Holdings will seinen größten heimischen Rivalen Accell kaufen und damit zum Weltmarktführer aufsteigen. Das vorgelegte Angebot bewerte den Hersteller der niederländischen Marken Sparta und Batavus mit 845 Millionen Euro und werde nun geprüft, teilte Accell am Dienstag mit.

Wenn die Fusion gelingt, wären mehr als ein Dutzend Fahrrad-Marken unter einem Dach. Pon übernahm bereits 2013 Deutschlands größten Fahrradhersteller Derby Cycle mit Marken wie Focus, Kalkhoff und Univega.

Die Pon Holding baut pro Jahr rund 800.000 Fahrräder von zehn Marken. 2017 wird mit einem Umsatz von 700 Millionen Euro gerechnet. Zu Pon gehören neben dem niederländischen Marktführer Gazelle auch die kanadischen Premium-Rennräder von Cervelo.

Konkurrent Accell ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 deutlich größer und Markführer in den Niederlanden, Deutschland, den USA und Großbritannien. Zu den bekanntesten Marken zählen Ghost und Winora aus Deutschland, Lapierre aus Frankreich sowie Raleigh und Diamondback aus Großbritannien. Die Gruppe baut rund 1,5 Millionen Räder pro Jahr.

Anleger bewerteten das Vorhaben positiv. Accell-Aktien schnellten an der Börse in Amsterdam fast 20 Prozent in die Höhe. Der gebotene Kaufpreis lag 27 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag.