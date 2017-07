Verbotener Teddy Er sieht harmlos aus, ist er aber nicht. Der Teddybär hat eine Kamera in der Nase, mit der er seine Umgebung heimlich filmen kann. Das Produkt wurde hierzulande verboten - als eines von 1,2 Millionen.

BonnEin Teddybär und eine Puppe: Auf den ersten Blick sieht beides ganz harmlos aus, Spielzeuge eben. Tatsächlich aber haben es diese Produkte in sich. Und das gilt im wahrsten Sinne des Wortes: Der Teddybär hat eine Kamera in der Nase und filmt heimlich seine Umgebung. Und die Puppe mit dem Namen „Cayla“ zeichnet Gespräche auf. Auch das ist verboten. Beide Spielzeuge waren hierzulande ohne Probleme zu erwerben. Die Bundesnetzagentur hat deren Verkauf aber untersagt.

Das sind keine Einzelfälle: Über 1,2 Millionen Gegenstände hat die Bonner Aufsichtsbehörde allein im vergangenen Jahr vom Markt genommen. So viele Produkte wie nie zu vor. Zum Vergleich: 2014 waren es nur 530.000. Ein Grund dafür ist der Online-Handel. Dort werden immer mehr Produkte vertrieben, die in Deutschland verboten sind. Das gilt nicht nur für illegale Shops, auch auf bekannten Plattformen stehen solche Gegenstände zum Verkauf.

Über 500 Internetanbieter haben die 400 Mitarbeiter der Marktüberwachung der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr kontrolliert. Dabei fanden sie eine Millionen verbotene Produkte. Sie straften Händler und Verkäufer ab. Teilweise wurden die Produkte einige Wochen später aber schon wieder auf anderen Plattformen im Netz vertrieben. „Es ist ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt Behördensprecher Fiete Wulff. Die Kontrolle im Einzelhandel sei da etwas einfacher.

Die großen Anbieter würden sich bei solchen Durchsuchungen zumeist sehr kooperativ zeigen, heißt es bei der Bundesnetzagentur. Sie haben schließlich auch kein Interesse daran, illegale Produkte zu vertreiben. Und auch die Hersteller solcher Produkte sind nicht immer kriminell. So wurde im Markt ein Radiowecker vertrieben, der grundsätzlich einwandfrei verbaut war. Es kam aber zu einer Funkstörung, weil ein Teil des Geräts altersbedingt ermüdet war. Ein solcher Wecker stand in einem Haushalt in der Nähe des Dortmunder Airports und sorgte gar dafür, dass der Funkverkehr zwischen Tower und Flugzeugen gestört wurde.

Ein anderes Beispiel: Eine dänische Design-Glühbirne, zu Tausenden am deutschen Markt vertrieben, störte den Radioempfang so stark, dass ein danebenstehendes Empfangsgerät kaum noch zu verstehen war. Ein harmloser Zwischenfall. Allerdings zog die Bonner Behörde auch Produkte aus dem Markt, die für die Verbraucher lebensgefährlich sein könnten. Eine Haar-Glättbürste aus den Niederlanden etwa, die nicht nur die Frisur in Form brachte. Denn der Griff konnte bis zu 120 Grad heiß werden. Oder ein Funksteckdose aus Billigmaterial, die bei Überlastung anfing zu brennen. Das könnte die gesamte Wohnung in Brand setzen.

Viele der illegalen Produkte kommen aus dem außereuropäischen Ausland. Ein Schnurlostelefon etwa, das hierzulande die Handyfrequenz störte. Ein Reisender hatte es unwissend von seinem Asien-Urlaub mitgebracht – doch der Zoll hatte die Einfuhr untersagt.

Das ist der deutsche Spielzeugmarkt Neue Rekorde Die deutschen Spielwarenhändler erzielten im Jahr 2015 einen Rekordumsatz von knapp drei Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von rund sechs Prozent gegenüber 2014 und ist etwa ein Fünftel mehr als Anfang des Jahrzehnts. Klassisches Spielzeug kommt bei den Kindern gut an, aber auch Elektronik wie Drohnen oder Roboter sind bei den Kids begehrt.

Hohe Hürden Die Branche leidet unter der starken Fokussierung der Kunden auf die Zeit kurz vor Heiligabend. Fast jeden dritten Euro erwirtschaftet die Industrie in den beiden Wochen vor dem 24. Dezember. Noch vor einigen Jahren hat das für die Anbieter überlebenswichtige Weihnachtsgeschäft bereits im November begonnen. Doch mittlerweile shoppen die Menschen in der Hoffnung, Schnäppchen zu ergattern, erst kurz vor dem Fest.

Großes Risiko Marken und Händler tun sich schwer, die Nachfrage vorherzusagen. Wenn Ware in einzelnen Läden ausgeht, ist es kurz vor Weihnachten meistens zu spät, um nachzuordern. Ein großer Teil der Spielsachen kommt aus Fernost, der Transport dauert Wochen. So gehen wichtige Umsätze verloren. Händler müssen in Kauf nehmen, auf einem Berg von Teddys, Bauklötzchen oder Modellautos sitzen zu bleiben, falls sie nicht dem Geschmack der Kunden entsprechen. Das ist bitter, denn im Januar lässt sich die Ware erfahrungsgemäß nur mit erheblichen Abschlägen absetzen.

Lego Die Dänen treffen wie kein anderer Anbieter den Geschmack der Kinder. Fast jeden fünften Euro erwirtschaften die Fachhändler hierzulande mit den bunten Klötzchen aus Dänemark. Das liegt unter anderem daran, dass die Lego-Sets vergleichsweise teuer sind. Aufwendige Bausätze kosten schon einmal 100 Euro und mehr.

Playmobil Das fränkische Familienunternehmen produziert seine Spielewelten aus Plastik ausschließlich in Europa. Mittlerweile gibt es dem Hersteller aus Zirndorf zufolge mehr als 4600 Varianten der bunten Männchen. Weltweit wohnen etwa 2,8 Milliarden Playmobil-Figuren in Kinderzimmern. 2016 setzt Playmobil anlässlich der Europameisterschaft auf ein neues Fußball-Spiel. Erstmals kommt auch ein Kreuzfahrtschiff der Marke in die Läden.

Simba-Dickie In Deutschland gilt die Simba-Dickie-Gruppe des Unternehmers Michael Sieber als größter Spielwarenanbieter. Der Franke unterhält einen ganzen Markenzoo, vom Bobby-Car-Produzenten Big über die Noris-Spiele bis hin zum Modellbahnhersteller Märklin. An den Schwaben hat Sieber bis jetzt allerdings keine so rechte Freude, 2015 ist der Umsatz mit den Lokomotiven und Waggons aus Göppingen leicht geschrumpft.

Ravensburger Bekannt für Puzzles ist die Ravensburger AG. Mit dem elektronischen Griffel Tiptoi haben die Schwaben viele Fans dazugewonnen. Anfang 2015 hat das Unternehmen Brio übernommen, den skandinavischen Hersteller von Holzeisenbahnen.

Mattel Der US-Konzern hat sich zuletzt schwer getan, die Herzen der Kinder zu erobern. So sank der Umsatz 2015 weltweit um fünf Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Sorgenkind war vor allem Barbie, deren Verkäufe um weitere zehn Prozent zurückgingen. Von 2012 bis 2014 war der Absatz bereits um 20 Prozent gesunken. Allerdings hat Mattel zum Gegenschlag ausgeholt: Neue Varianten der berühmten Puppe, die es nun nicht mehr nur mit ultraschlanker Model-Figur, sondern auch „kurvig“, „groß“ und „klein“ gibt, sollen den 56 Jahre alten Klassiker zurück in die Spur bringen.

Hasbro Transformers, Monopoly oder Furby: Der amerikanischen Spielwarenkonzern Hasbro hat eine ganze Reihe von bekannten Marken im Portfolio. Im letzten Weihnachtsgeschäft ist der Konzern vor allem mit „Star-Wars“-Figuren gewachsen. In Deutschland sind bei Jungs insbesondere die „Nerf“-Spielzeugpistolen ein Hit.

Verunsicherten Verbrauchern, die ihren Elektrogeräten nicht trauen, rät die Bundesnetzagentur vor allem auf die CE-Kennzeichnung zu achten. „Und bei Billigprodukten sollten Verbraucher zweimal überlegen, ob sie das kaufen wollen“, sagt Sprecher Wulff. „Billig ist meistens nicht gut.“

Die Bundesnetzagentur, die über einen störungsfreien Funk- und Radiobetrieb wacht, stellt einige gefährliche Produkte jetzt in einer Wanderausstellung aus. Sie ist zunächst in der Bonner Zentrale zu sehen. Damit will die Bundesnetzagentur bekannter werden, so Behördenchef Jochen Homann. Und sich als Verbraucherschützer etablieren. Im vergangenen Jahr hatten 240.000 Kunden bei der Bonner Behörde um Rat gefragt.