 Gescheiterte Rettung: Malaysia Airlines will Alitalia-Maschinen übernehmen

Alitalia Nachdem die Mitarbeiter einen Rettungsplan abgelehnt haben, ist offen, wie lange der Flugbetrieb noch weitergeht. (Foto: dpa)

DubaiMalaysia Airlines will mehrere Flugzeuge von Alitalia leasen, sollte die schwer angeschlagene Fluggesellschaft abgewickelt werden. Sein Unternehmen sei an sechs bis acht Airbus-Maschinen von Typ A330 interessiert, sagte Malaysia-Airlines-Chef Peter Bellow der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Dubai. „Ich hoffe, dass Alitalia im Geschäft bleibt, aber für mich sieht es derzeit nicht gut aus.“ Ein Alitalia-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Alitalia bereitet sich derzeit darauf vor, unter Sonderverwaltung gestellt zu werden. Die Mitarbeiter hatten einen Rettungsplan abgelehnt. Der Flugbetrieb soll zunächst uneingeschränkt weitergehen. Mit einem Brückenkredit im Volumen von 300 bis 400 Millionen Euro will die italienische Regierung Alitalia stützen, während ein Käufer für das Unternehmen gesucht wird. Eine Verstaatlichung sei aber ausgeschlossen, sagte Industrieminister Carlo Calenda dem Sender Radio 24.