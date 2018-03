 Gescheiterter Börsengang: Deutsche Bahn verpasst knapp den Zug

Am 27. Oktober des letzten Jahres will die Deutsche Bahn 24,9 Prozent ihres operativen Geschäfts - zusammengefasst in der Konzerntochter DB Mobility Logistics - in Frankfurt an die Börse bringen. Doch knapp drei Wochen vorher legt Bundesfinanzminister Peer Steinbrück das Vorhaben auf Eis. Die Lehman-Pleite hat den bedeutendsten deutschen Börsengang des Jahres erwischt.

