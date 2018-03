 Großkunde VW: Vodafone sticht Deutsche Telekom aus

Rund 90.000 Volkswagen-Mitarbeiter werden künftig über das Vodafone-Netz telefonieren. Bislang hatte der zweitgrößte Autokonzern der Welt überwiegend das Funknetz des Bonner Konkurrenten genutzt.

Vodafone wird Telefonanbieter von Volkswagen. (Foto: Reuters)

DüsseldorfDie Mobilfunkbetreiber Vodafone hat nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen einen exklusiven Vertrag mit dem Volkswagen-Konzern abgeschlossen. Künftig werden rund 90.000 VW-Mitarbeiter über das Vodafone-Netz telefonieren. Der Vertrag läuft über vier Jahre und gilt für sechs weitere Länder außerhalb Deutschlands. Was Vodafone zusätzlich freuen dürfte: Der Konzern konnte mit dem Deal die Deutsche Telekom ausstechen. Denn bislang hatte der zweitgrößte Autokonzern der Welt überwiegend das Funknetz des Bonner Konkurrenten genutzt.

Der Abschluss mit dem VW-Konzern ist, so bestätigen Insider, einer der größten Rahmenverträge in der Firmengeschichte von Vodafone. Er umfasst den Informationen zufolge ein Umsatzvolumen in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Auch die VW-Tochter Audi ist erstmals an Bord. „Damit stärken wir unsere Wettbewerbsposition im Bereich Business-Kunden sowie im Bereich Automotiv“, sagte Jan Geldmacher, Chef der Vodafone-Firmenkundensparte, dem Handelsblatt.

Vodafone und die Telekom liefern sich seit Jahren ein spannendes Rennen um die Marktführerschaft in Deutschland. Anfang 2012 erzielte Vodafone erstmals seit 2007 wieder mehr Umsatz im Mobilfunkbereich als der Rivale. Bei der Zahl der Kunden liegen die Düsseldorfer schon seit Herbst 2011 vorn.