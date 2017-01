Passende Mäntel zur Ökostrumpfhose

Auch Unternehmen, die vor allem Wert auf Bio-Produkte legen, interessieren sich inzwischen für den neuen Trend, wie Lanius. Beim Kölner Unternehmen liegen die Wurzeln zwar bei Materialien wie Hanf, Bio-Baumwolle und Seide. „Doch wir setzen auch künstliche Fasern ein wie recyceltes Polyester und nutzen dieses vornehmlich für sportliche, funktionale Kleidung“, sagt die Designerin Claudia Lanius, die zu den Öko-Strumpfhosen die passenden Mäntel liefert.

Ganz auf das Thema Recycling hat sich Bert van Son eingestellt. Der Niederländer lässt in Tunesien alte Jeans zerlegen. Daraus entsteht ein Garn, das er mit neuem mischt. Daraus entstehen dann Jeans der Amsterdamer Marke „Mud“.

„Wir wollen vermeiden, dass weiterhin Millionen Tonnen an Jeans jedes Jahr verbrannt werden“, nennt der alte Modeexperte eine Motivation für seine vor vier Jahren gegründete Firma. Nach schwierigen Anfangsjahren will er dieses Jahr „einen siebenstelligen Umsatz“ erreichen. Er verkauft die Recycle-Jeans nach eigenen Angaben im Onlineshop und in mehr als 100 Läden in 21 Ländern.

Wer will kann aus der Kollektion auch Jeans per Leasing kaufen: für eine Rate von 7,50 Euro im Monat. Nach zwölf Monaten hat er Kunde den Normalpreis von 98 Euro gezahlt. Dann können sie sich eine neue Jeans aussuchen. Van Son beobachtet, dass sich immer mehr junge Leute für das Leasing interessieren.