Hamburger Hafenbetreiber Schlechter Ausblick lässt HHLA-Aktien abstürzen

Der Hamburger Hafenbetreiber verschreckt mit einem Ausblick die Aktionäre. Doch ein kaum beachtetes Geschäftsfeld wird zum Hoffnungswert.

HamburgDer Ausblick des Hamburger Hafenbetreibers HHLA sei „erfreulich“, lobte das Analysehaus Kepler Cheuvreux am Morgen und empfahl die SDax-Aktie zum Kauf. Dumm nur, dass die Anleger völlig anderer Meinung waren. Um fast zehn Prozent auf 17,64 Euro stürzte die Aktie kurz nach Handelseröffnung ab - und das, obwohl Kepler wie auch die Commerzbank an einem Kursziel von 24 Euro festhielten.

Doch für die Flucht aus der HHLA-Anteilen haben die Aktionäre gute Gründe: Zwar schaffte der zu zwei Dritteln im Besitz der Hansestadt befindliche Hafenbetreiber im vergangenen Geschäftsjahr rund sechs Prozent mehr Umsatz und Betriebsgewinn. Auch die Dividende soll um knapp 14 Prozent auf 67 Cent pro Aktie steigen. Der Ausblick aber ist aber – anders als von Kepler Cheuvreux behauptet – reichlich trübe.

Im angelaufenen Geschäftsjahr, offenbarte Vorstandschefin Angela Titzrath, würden sich Umsatz und Containerumschlag voraussichtlich „auf dem Niveau des Vorjahres“ bewegen - was nicht gerade von dynamischem zeugt. Und selbst die „deutliche Steigerung“ des Gewinns vor Steuern und Zinsen (Ebit), die Titzrath für 2018 in Aussicht stellte, deutet keineswegs zwangsläufig auf höhere Profitabilität.

Denn 15 Millionen Euro Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen und weitere zehn Millionen aus dem Umbau der Altersvorsorge, die den Gewinn des börsennotierten Hafenlogistikers letztes Jahr belasteten, entfallen 2018 automatisch.

Doch während der Hamburger Hafen – einschließlich des kleineren HHLA-Wettbewerbers Eurogate – 2017 ein Prozent an Containerumschlag verlor und die Rivalen Rotterdam und Antwerpen enteilen ließ, hat der börsennotierte Terminalbetreiber längst ein lohnendes Geschäftsfeld jenseits der Seefahrt gefunden: den Güterbahnverkehr.

Von der Öffentlichkeit kaum beachtet, hat sich die Sparte zu einem Hoffnungswert der Hafengesellschaft entwickelt. Am vergangenen Freitag stellte der Aufsichtsrat, seit knapp einem Jahr geleitet von Ex-Bahnchef Rüdiger Grube, für die weitere Expansion eine wichtige Weiche: 350 Millionen Euro an Investitionen soll es in den kommenden fünf Jahren für den Geschäftsbereich geben, der bei der HHLA unter dem Namen „Intermodal“ geführt wird. Ins Containergeschäft, das immerhin doppelt so groß ist, sollen gerade einmal 100 Millionen Euro mehr fließen.

Noch nicht enthalten in dem Güterzug-Etat ist die Summe, mit der die HHLA die ausstehenden zehn Prozent an der Bahntochter Metrans übernehmen will. Noch liegen sie beim Management um den tschechischen Unternehmer Jiri Samek, das sich verkaufswillig zeigt.

Gelingt der Deal, wird der Hamburger Hafenbetreiber zum Alleinherrscher über ein Güterbahnnetz, das im deutschsprachigen Raum zwischen 20 und 30 Prozent Marktanteil besitzt. Über eigene Hubs etwa in Prag, Posen und Budapest steuert die HHLA-Tochter den Güterbahnverkehr in weiten Teilen Ost- und Südosteuropa. Selbst den Adria-Hafen Koper erreichen die Züge des Hamburger Terminalbetreibers.

Schon 1995 hatte sich die HHLA bei der in Prag gegründeten Metrans eingekauft, bis 2012 war auch die Deutsche Bahn beteiligt, dessen Anteile die Hamburger übernahmen.

Den deutschen Marktführer, der mit seinen Güterbahnen überwiegend Verluste schreibt, haben die Hamburger in Sachen Rendite inzwischen abgehängt. „Unser Bahnverkehr kommt auf eine Kapitalrendite von 13 bis 14 Prozent“, berichtet HHLA-Finanzchef Roland Lappin. Der gesamte DB-Konzern schafft nicht einmal auf die Hälfte.

An ihrem Bahngeschäft hat die HHLA schon in der Vergangenheit nicht gespart. Leichtere Waggons wurden angeschafft, die entsprechend höhere Gewichte laden können. Ab 2014 erwarb man von Bombardier 70 Lokomotiven, die mit sogenannten „Mehrwegsystemen“ ausgerüstet wurden. Mit ihnen kann Metrans – anders als die Deutsche Bahn – nationale Ländergrenzen überqueren, ohne das Antriebsfahrzeug wechseln zu müssen.

Zudem kauften die Hamburger nahe Prag ein Reparaturwerk der tschechischen Staatsbahn. Dort lässt Metrans seitdem den eigenen Schienenfuhrpark im Zweischichtbetrieb warten. „Durch die Investitionen hat sich die Marge unseres Güterverkehrs verdoppelt“, schwärmt Finanzchef Lappin.

Die Aussichten für den Hamburger Hafen dagegen bleiben bescheiden. Die ausstehende Elbvertiefung sorgt dafür, dass der Port für die immer größer werdenden Containerschiffe zunehmend unattraktiv wird. Als bedrohlich erweisen sich für die HHLA zudem die Zusammenschlüsse zahlreicher Containerreedereien, die damit im vergangenen Jahr eine mächtige Verhandlungsmacht aufbauten.

Weitere Auswirkungen der Konsolidierung werden sich 2018 zeigen. So bleibt ungewiss, ob die ehemalige Oetker-Reederei Hamburg Süd nach ihrer Übernahme durch die dänische Maersk weiterhin Kunde der HHLA bleibt.

Mit Argwohn betrachten die Hamburger zudem den für April angekündigten Zusammenschluss der Ex-Wettbewerber OOCL und Cosco – wie auch die Vereinigung der drei japanischen Reedereien MOL, K-Line und NYK. Die Verhandlungsposition des Terminalbetreibers schwindet damit weiter.

Dennoch verteidigt Konzernchefin Titzrath tapfer das angestammte Kerngeschäft. „Das Containergeschäft wird genauso wachsen wie der Bahntransport“, sagt sie. Offen bleibt zu welchen Konditionen.