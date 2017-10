Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Kleinbauern haben das größte Potenzial

Angesichts dieser Fakten also muss das Problem einer quantitativ und qualitativ wachsenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln bei einem limitierten und schlimmstenfalls sogar zurückgehenden Angebot der beiden wichtigsten Produktionsfaktoren Boden und Wasser gelöst werden. Ob durch größere Betriebe, den Einsatz von Maschinen und wassersparender Bewässerungstechnik oder mit Hilfe der Digitalisierung: Diskutiert wurden auf dem Podium dann insbesondere über die sehr vielfältigen Möglichkeiten, die Flächenproduktivität zu steigern.

Um alle zu ernähren, das wurde in der kontroversen Debatte deutlich, braucht die Menschheit auch die Industrie, die durch verbesserte Düngemittel, ertragreicheres Saatgut, neue Pflanzenzüchtungen und verbesserten Pflanzenschutz eine enorme Rolle spielt. Sie muss sich neu erfinden, so das Fazit, indem sie die besten und klügsten Ideen aus Bio und Industrielandwirtschaft miteinander kombiniert.

Fragen zum Fleisch Was steckt Gutes im Fleisch? Fleisch liefert hochwertiges Eiweiß, essenzielle Aminosäuren sowie die Vitamine B1, B6 und B12. Das Spurenelement Eisen ist wichtig für die Blutbildung. „Fleisch trägt dazu bei, den Protein- und Eisenbedarf zu decken“, sagt der Präsident des Max-Rubner-Instituts für Ernährung und Lebensmittel, Gerhard Rechkemmer. Wer als Vegetarier Milch und Eier esse, sei aber nicht automatisch unterversorgt.

Was ist nicht so gut? Gerade geräuchertes Fleisch enthält relativ viel Salz. Nicht schmecken kann man Rückstände von Antibiotika und Keime. Um den Medikamenten-Einsatz in der Massentierhaltung wird seit langem gerungen. Beanstandet wird aber nur relativ wenig mit Antibiotika belastetes Fleisch, wie aus dem Bericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von 2012 hervorgeht. Durch verunreinigtes Futter wurde in Fleisch auch schon Quecksilber nachgewiesen.

Sind solche Funde auch gesundheitsgefährdend? Sind Höchstgrenzen überschritten, dürfen Produkte nicht in den Handel gelangen. Verkaufsverbot gilt europaweit auch für Fleisch von Tieren, die mit Wachstumshormonen behandelt wurden. „Der Standard der Lebensmittelsicherung in Deutschland ist so hoch, dass man sich um die Gesundheit keine Sorgen machen muss“, sagte der Epidemiologe Heiner Boeing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE). Durch resistente Keime auf Fleisch wird allerdings eine Resistenz gegen Antibiotika auch für Krankheitserreger des Menschen befürchtet.

Wie sicher ist weißes Fleisch? „Zu weißem Fleisch hat man bisher in keiner epidemiologischen Studie einen Zusammenhang mit Krebs gefunden“, sagte Boeing. Generell bewertet auch die DGE Geflügel unter gesundheitlichen Gesichtspunkten günstiger als rotes Fleisch. Aus Angst vor Krebs nun vermehrt auf Geflügel umzuschwenken, ist aber nicht unbedingt der logische Schluss aus der WHO-Empfehlung. Denn Antibiotika-resistente und andere potenziell krankmachende Keime werden insbesondere auf Geflügel gefunden. Hygiene bei der Zubereitung ist daher wichtig.

Was sollte man beachten, wenn man kein Fleisch mehr essen will? Auf Fleisch kann man gut verzichten, sind sich Experten einig. Vegetarier müssten sich aber mit Nährwerten und abwechslungsreicher Ernährung befassen, um beispielsweise Eisen optimal auszunutzen. Denn Eisen aus Gemüse, Hülsenfrüchten oder Vollkornprodukten kann der Körper nicht so leicht aufnehmen wie tierisches. Kombiniert mit Vitamin C lässt sich die Aufnahme aber verbessern, wie Rechkemmer schildert.

Wer braucht Nahrungsergänzungsmittel? Vitamin B12 ist für Veganer ein kritischer Nährstoff, weil er nicht in pflanzlichen Quellen vorkommt: Es müsste durch Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel ersetzt werden. Wer zu Pillen greifen will, solle aber gezielt einen Stoff einnehmen, anstatt auf den Streueffekt zu setzen.

Welche schädlichen Seiten hat Fleischkonsum noch? Massentierhaltung steht schon lange in der Kritik: Viehtransporter und dunkle, enge Ställe voller Tiere - das ist für viele Vegetarier und Veganer Anreiz genug zum Fleischboykott. Aber auch der Verzicht dem Klima zuliebe ist begründet: Die Umweltstiftung WWF etwa sieht hohen Fleischkonsum als „Brandbeschleuniger“ für die globale Klimaveränderung. Denn für eine fleischreiche Ernährung sind viel mehr Flächen nötig als für eine pflanzliche. Werden etwa Wälder in Südamerika für den Anbau von Tierfutter wie Soja abgeholzt, wird Kohlendioxid aus Bäumen und Böden freigesetzt.

Denn alleine schon um den Status Quo aufrecht zu erhalten, wäre im globalen Maßstab bei Getreide ein jährliches Produktivitätswachstum von einem Prozent nötig. Das größte Potenzial, da waren sich alle Experten einig, liegt vor allem in den Kleinbauern, die gegenwärtig 50 Prozent der weltweit benötigten Nahrungsmittel produzieren. „Die allerbeste Investition, um Armut zu vermeiden, ist eine Investition in kleinbäuerliche Landwirtschaft“, sagte auch Liam Condon, Bayer-Vorstandsmitglied und Chef der Konzernsparte Bayer Crop Science, schon zu Beginn der Veranstaltung in seiner Keynote und beteuerte: „Das werden wir bei unserer Strategie auch berücksichtigen.“

So vieles für die Zukunft noch im Unklaren liegt, so klar ist gestern geworden, dass es nicht nur eine einzig gültige Lösung geben kann. Insofern waren sich Experten auf der Bühne auch einig, dass die künftigen Herausforderungen nur miteinander statt in einem unsinnigen Gegeneinander bewältigt werden können.

„Die Zukunft ist nicht vorhersehbar“, so Liam Condon, „aber das sollte uns nicht davon abhalten, über die Zukunft zu sprechen.“ Seine Vision: Produktivität und Nachhaltigkeit durch Innovation in Einklang zu bringen. Ohne Innovationen würde es nicht gehen. Condon: „Wir brauchen ein System, das sowohl mit erschwinglichen Nahrungsmitteln den Menschen ernährt, also auch auf der Produktionsseite nicht die Erde kaputt macht.“