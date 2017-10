Drei Trends bestimmen die Nachfrage

Bayer-Vorstand Liam Condon „Die allerbeste Investition, um Armut zu vermeiden, ist eine Investition in kleinbäuerliche Landwirtschaft.“ (Foto: Uta Wagner für Handelsblatt)

Und so kann eine Debatte über die Zukunft der Ernährung eigentlich nirgendwo wirklich anfangen und nirgendwo aufhören. Sie muss unvollständig bleiben und wird schon übermorgen veraltet sein. Entmutigen lassen, meint Felix Prinz zu Löwenstein, Biobauer und bedeutender Kritiker der modernen industriellen Landwirtschaft, sollten wir uns allerdings nicht. Denn: „Pessimismus ist eine ganz unproduktive Geisteshaltung.“

Die zehn größten Fleischwaren-Konzerne in Deutschland Platz 10 Auf Platz 10 rangiert die Sprehe-Gruppe aus dem niedersächsischen Lorup. Der Konzern, der vor allem mit Geflügel sein Geld macht, verzeichnete 2014 einen Umsatz vom 800 Millionen Euro (2013: 780 Millionen Euro).

Quelle: fleischwirtschaft.de

Platz 9 Mit 825 Millionen Euro Umsatz in 2014 liegt die Zur-Mühlen-Gruppe auf Platz 9. Der Produzent der bekannten Böklunder Würstchen erreichte auch 2013 schon einen Umsatz in gleicher Höhe.

Platz 8 Kaufland Fleischwaren kommt mit einem Umsatz von 830 Millionen Euro 2014 auf den achten Rang (2013: keine Angabe). Die Fleischbetriebe sind Teil der Unternehmensgruppe Kaufland.

Platz 7 Die Müller Gruppe aus der Nähe von Pforzheim schlachtet hauptsächlich Rinder und Schweine und kam damit 2014 auf einen Umsatz von 885 Millionen Euro (2013: 883 Millionen Euro) – Platz 7.

Platz 6 2013 erwirtschaftete die Rothkötter Unternehmensgruppe erstmals einen Umsatz von einer Milliarde Euro. 2014 konnte das Unternehmen der Geflügelbranche diesen Umsatz bestätigen und landet damit auf Rang 6.

Platz 5 Die Heristo Aktiengesellschaft aus dem niedersächsischen Bad Rothenfelde steht auf dem fünften Platz im Ranking. Das schon seit 1913 bestehende Unternehmen erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 1,45 Milliarden Euro (2013: 1,48 Milliarden Euro).

Platz 4 Die PHW-Gruppe ist der größte deutsche Geflügelzüchter und -verarbeiter. Das Unternehmen mit der bekannten Marke Wiesenhof landet mit 2,27 Milliarden Euro Umsatz 2014 auf Rang 4 (2013: 2,21 Milliarden Euro).

Platz 3 Mit einem Umsatz von 2,51 Milliarden Euro in 2014 ist der Konzern Westfleisch aus Münster das drittgrößte fleischverarbeitende Unternehmen in Deutschland (2013: 2,51 Milliarden Euro).

Platz 2 Vion Food Germany ist der deutsche Ableger des niederländischen Nahrungsmittelkonzerns Vion N. V. Der Umsatz 2014 betrug 3,29 Milliarden Euro (2013: 3,7 Milliarden Euro), das bedeutet Rang 2.

Platz 1 Die Tönnies-Gruppe aus dem nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine. Der Umsatz des Familienunternehmens lag 2014 bei 5,6 Milliarden Euro und damit auf dem gleichen Wert wie 2013. Damit liegt die Tönnies-Gruppe auf Platz 1 der Fleischproduzenten.

In mehreren Punkten lässt sich aber zumindest einiges konzentrieren. So wird die künftige Nachfrage nach Nahrungsmitteln von drei Trends bestimmt: Der wachsenden Weltbevölkerung, dem steigenden globalen Wohlstand und der zunehmenden Nachfrage nach tierischem Eiweiß. „Geht man von den jüngsten Prognosen der UN aus, werden am Ende des 21. Jahrhunderts gut elf Milliarden Menschen unseren Planeten bevölkern“, erklärt HRI-Präsident Bert Rürup. „Dieser Zuwachs der Weltbevölkerung von gut einer Milliarde Menschen in 50 Jahren bedeutet, dass sich das Bevölkerungswachstum deutlich verlangsamt und nach dem Jahr 2050 nur noch in Afrika die Bevölkerungszahl von derzeit einer Milliarde Menschen auf 3,9 Milliarden zulegen wird.“ Also in den ärmsten Ländern der Welt.

Trotzdem: Eine zumindest in der langen Frist günstige Prognose. „Gleichwohl bedeutet es, selbst wenn man das derzeitige Pro-Kopf-Einkommen konstant hält, dass sich die Nachfrage nach Agrarprodukten bis zur Jahrhundertmitte um nahezu 50 Prozent erhöhen wird“, so Rürup. Immerhin soll der in den vergangenen 30 Jahren zu beobachtende Trend eines globalen Rückgangs der Armut weiter anhalten, weil der globale Wohlstand, also das reale Bruttoinlandsprodukt der Welt langfristig um gut drei Prozent pro Jahr steigt. Rürup: „Dies bedeutet einen Anstieg der weltweiten Wirtschaftsleistung von derzeit 73 Billionen US-Dollar auf knapp 190 Billionen US-Dollar in den nächsten gut 40 Jahren.“ Davon profitieren vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer.