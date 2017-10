Es geht um Kompromisse und Mittelwege

Auch DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer fordert am Ende der Diskussion „Ansätze, die uns helfen, Landwirtschaft in ein so stabiles System zu überführen, das auf Dauer funktioniert“, während Felix Prinz zu Löwenstein, der sich selbst als einen fanatischen Verfechter des Marktes beschrieb, nochmal auf das Thema Verursacherprinzip zu sprechen kam. „Wir essen heute so billig wie noch nie, und trotzdem, wenn man nachrechnet, teurer als je zuvor”, ist Löwenstein überzeugt. „Wir haben irrsinnig billige Schnitzel, aber die Kosten dafür, haben wir woanders abgeladen.“

Wer Deutschland mit Fleisch versorgt Deutsche lieben Fleisch Die Deutschen essen sehr viel Fleisch - und vor allem Schwein: 39,2 Kilogramm sind es pro Jahr und Person im Durchschnitt. Dazu kommen 11,5 KG Geflügel und 8,7 KG Rind. Davon ist nur ein Bruchteil Bio: Beim Schwein sind es 240 Gramm, beim Geflügel 60 Gramm, beim Rind 170 Gramm.

Platz 9: Röthkötter Die Röthkötter-Gruppe machte 2010 einen Umsatz von 670 Millionen Euro und liegt damit auf Rang neun. Wichtigste Tochterfirma ist Emsland Frischgeflügel.

Platz 3: Müller Die Müller-Gruppe aus Birkenfeld kommt auf einen Umsatz von 0,72 Milliarden Euro. Die wesentlicher Geschäftsfelder sind Schlachtung und Zerlegung von Rindern, Kälbern und Schweinen.

Platz 7: Sprehe Die Sprehe-Gruppe aus Lorup kommt gerundet ebenfalls auf einen Umsatz von 0,72 Milliarden Euro. Rund 2500 Mitarbeiter sind für das Unternehmen aus Lorup tätig.

Platz 6: Zur Mühlen Auf Rang 6 liegt die Zur-Mühlen-Gruppe aus Böklund. Aus der Werbung kennt man daher auch die Böklunder-Produkte am besten, allerdings macht das Unternehmen seine 830 Millionen Euro Umsatz mit weitaus mehr Marken wie Könecke, Redlefsen, Schulte, Zerbster Original und Plumrose.

Platz 5: Heristo Heristo kommt auf einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro und ist in vielen Bereichen tätig. Neben der Fleischproduktion gehört dazu auch Tiernahrung. Das Familienunternehmen wurde 1913 in Versmold gegründet und hat seinen Sitz heute in Bad Rothenfelde.

Platz 4: Westfleisch Auch der Viertplatzierte kommt aus Westfalen: Westfleisch aus Münster erwirtschaftet einen Umsatz von 1,93 Milliarden Euro. Gegründet wurde das Unternehmen am 28. Oktober 1928 als Westfälische Provinzial-Viehverwertungsgenossenschaft WPVG.

Platz 3: Wiesenhof Die PHW-Gruppe aus Visbek kommt auf einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro und schafft es damit aufs Podium. Das Unternehmen ist der größte deutsche Geflügelzüchter und -verarbeiter. Bekannteste Marken sind Wiesenhof und Bruzzzler.

Platz 2: Vion Food Germany Inmitten den bekannten Namen von Familienunternehmen taucht mit Vion Food Germany sozusagen ein Exot auf Platz 2 auf. Das Unternehmen kommt hierzulande auf einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und ist eine Tochterfirma des niederländischen Riesen Vion.

Platz 1: Tönnies Clemens Tönnies ist den meisten Deutschen als Aufsichtsratsvorsitzender des Fußballclubs Schalke 04 bekannt. Sein Unternehmen ist mit einem Umsatz von 4,3 Milliarden Euro Deutschlands größter Fleischproduzent. Sitz des Konzerns ist Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen.

Neue Ställe in Deutschland Derzeit werden in Deutschland überall neue Ställe gebaut - vor allem für Schweine und Geflügel. Vor allem niederländische Betriebe betrieben in der Heimat förmlich in ihrer Gülle, da lockt der Weg nach Deutschland.

Kritik an der Haltung Massive Kritik gibt es an der Haltung und der Schlachtung längst nicht mehr nur von Tierschützern. In den "Ferkelbatterien" erlangen Jungtiere in 180 Tagen ihr Schlachtgewicht von 90 Kilogramm. Das sind pro Tag 200 Gramm mehr Fett und Fleisch. Vor allem die männlichen Ferkel durchlaufen dabei eine extrem schmerzhafte Prozedur.

Am Ende hätten alle Teilnehmer noch stundenlang über Genmais, Glyphosat, Land-Grabbing, Schweinemast, Rinderzucht, Gesundheit oder Öko-Landbau diskutieren können, denn es sind Themen, bei denen – auch im Publikum – die Emotionen schnell hochkochen können. Es stimmt zumindest optimistisch, dass sich die Experten auf dem Podium darüber einig sind, die unausweichliche Nahrungsindustrie sinnvoll und mit neuen Ideen zu gestalten. Dass es um Kompromisse und Mittelwege geht. Und auch beim Publikum ist angekommen, dass die Lösung doch schwieriger ist, als zu sagen „Böse Industrie – gute Natur“.

Wobei es sicherlich nochmal eine ganz andere Geschichte ist, was in der Realität, jenseits perfekt ausgeleuchteter Bühnen und außerhalb von hübschen Hochglanzbroschüren, stattfindet. Denn natürlich vertritt jeder Teilnehmer wieder bestimmte Positionen und Interessen. Im Grunde gleicht die Situation besonders harten und anstrengenden Koalitionsverhandlungen nach einer Bundestagswahl. Es wird viel Arbeit sein, hier eine gute Balance und den optimalen Mix aus so vielen Optionen zu finden - und all das auch noch im Einklang mit wirtschaftlichen Interessen. Wenn Sie mich fragen: Die Zukunft kann nur in der Versöhnung von Industrie und Natur liegen. Machen wir das Beste daraus.