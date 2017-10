Können Vegetarier die Welt retten?

Bert Rürup, Chef des Handelsblatt Research Instituts „Geht man von den jüngsten Prognosen der UN aus, werden am Ende des 21. Jahrhunderts gut elf Milliarden Menschen unseren Planeten bevölkern.“ (Foto: Uta Wagner für Handelsblatt)

So soll zum Beispiel die gesamtwirtschaftliche Produktion Indiens, das schon in fünf Jahren China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen soll, von 5,3 auf über 39 Billionen US-Dollar steigen. Das bedeutet also, dass immer mehr Haushalte in den Schwellenländern in die Mittelschicht hineinwachsen. Mit zunehmendem Wohlstand steigt auch in aller Regel die Nachfrage nach tierischem Protein deutlich an.

Zwar wird der in Wohlstandsgesellschaften wachsende Trend des Vegetarismus und Veganismus die Nachfrage etwas abflachen, die Nachfrage nach Fleisch und Milchprodukten, die nahezu ausschließlich von den aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern getragen wird, wird dieser aber sicher nicht brechen können.

Rezepte gegen Flächenfraß in Deutschland Ursachenforschung Der andauernde Flächenverbrauch hat viele Gründe. Ebenso vielfältig sind die Ideen, ihn zu verringern. Eine Übersicht hat der Autor Leo Frühschütz in einem Beitrag für das Magazin „Schrot & Korn“ erstellt.

Flächen recyceln Anstatt neue Baugebiete auszuweisen, lassen sich für ungenutzte Gebäude und Industriebrachen Nutzungskonzepte entwickeln. Auf 180.000 Hektar schätzt das Umweltbundesamt nutzbare Brachflächen innerhalb bestehender Siedlungen.

Mit Geld steuern Neuversiegelungsabgabe, Flächennutzungssteuer, Umlenkung der Eigenheimförderung: Das sind nur einige der ökonomischen Instrumente, die die Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes vorschlägt. Sie alle sollen den Flächenverbrauch verteuern und das Flächenrecycling belohnen.

Leben im Zentrum Damit sich nicht immer mehr Eigenheimsiedlungen in die Landschaft fressen, müssen die Innenstädte und Ortszentren lebendiger und lebenswerter werden - auch für Kinder.

Gemeinsam planen Mit immer neuen Gewerbegebieten konkurrieren benachbarte Kommunen um Betriebe. Denn die bringen Gewerbesteuer. Hier hilft nur: Gemeinsam planen und das Geld teilen.

Darauf zu setzen, dass die Menschen jenseits von Europa doch einfach ihre Essgewohnheiten durch einen Verzicht auf tierische Produkte ändern und damit das Problem mildern, scheint keine so gute Idee. „Wir werden den Chinesen doch nicht vorschreiben können, das wäre äußerst vermessen, ob und wie sie sich ernähren sollen“, sagte Bayer-Manager Hartmut von Lengerich. Carl-Albrecht Bartmer pflichtete ihm bei: „Das ist genau der Punkt. Und in Afrika ist der Nutzen von einem Liter Milch ungleich höher für die Gesundheit als hierzulande. Es wäre so zynisch, wenn wir sagen, die Menschen dort sollen unserem Ernährungsmuster nicht nachstreben.“

So prognostiziert die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, für das Jahr 2050 einen Anstieg der globalen Nachfrage nach Fleisch auf 446 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 2010 wäre das ein Zuwachs von 70 Prozent, während die Weltbevölkerung im gleichen Zeitraum „nur“ um etwa 35 Prozent gestiegen sein wird.

Soweit erst einmal nur die Fakten, die natürlich entsprechende Probleme mit sich bringen. Etwa, dass es für das Angebot an Agrarprodukten zwei limitierende natürliche Grenzen gibt: nämlich schrumpfende Anbauflächen durch Bodenerschöpfung und verkehrstechnische Erschließung sowie Wasserknappheit. Heute schon leiden nach Angaben der Unesco 35 Prozent der Weltbevölkerung an Wassermangel; davon wird gesprochen, wenn der Verbrauch die erneuerbaren Ressourcen um 40 Prozent übersteigt. Probleme, die durch die globale Erderwärmung noch massiv verschärft werden.