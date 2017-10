Clubgespräch zur Zukunft der Ernährung Handelsblatt-Ressortleiter Grischa Brower-Rabinowitsch (links) diskutierte im Düsseldorfer Dreischeibenhaus mit Carl-Albrecht Bartmer (2. von links), Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Felix Prinz zu Löwenstein (2. von rechts), Bund Ökologische Landwirtschaft und Hartmut von Lengerich von Bayer Crop Science. (Foto: Uta Wagner für Handelsblatt)

DüsseldorfDie Weltbevölkerung von derzeit knapp über sieben Milliarden Menschen wächst – und damit das Interesse an der Frage, wie die zehn Milliarden Menschen, die im Jahr 2050 auf der Erde leben dürften, künftig ernährt werden sollen.

Auf klärende Antworten und Lösungen hofften am Montagabend, dem diesjährigen Welthungertag, gut 150 Mitglieder des Handelsblatt Wirtschaftsclubs im Dreischeibenhaus in Düsseldorf. Schließlich hatte Grischa Brower-Rabinowitsch, Moderator und Handelsblatt-Ressortleiter, mit Felix Prinz zu Löwenstein, Vorstandsvorsitzender vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Carl-Albrecht Bartmer, Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und Hartmut von Lengerich, der bei Bayer Crop Science für die Geschäftsstrategien bei Getreide, Raps und Zuckerrüben verantwortlich ist, drei Experten zum Thema auf der Bühne stehen.

Wie viel Tier verträgt der Planet? Wie viel Fleisch isst die Menschheit? Immer mehr. 2012 waren es rund 300 Millionen Tonnen, bis 2050 kommen etwa 50 Prozent hinzu, schätzt die Welternährungsorganisation, die bei ihrer Prognose allerdings davon ausgeht, dass der aktuelle Trend anhält. In den Industrieländern wächst der Verzehr nicht mehr, dafür greifen die Menschen in Schwellenländern immer häufiger zum Fleisch. Steigende Einkommen und Verstädterung tragen dort dazu bei. Ein Deutscher isst durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch im Jahr - in den 1980er Jahren waren es laut Bauernverband noch 67 Kilogramm.

Welche Folgen hat der wachsende Hunger? Die Folgen sind vielfältig. Nur zwei Beispiele: In Ländern wie China wächst die industrialisierte Produktion - mit großen Ställen und Schlachthöfen, wie der „Fleischatlas“ beschreibt. Kleinproduzenten und die als Fotomotiv beliebten Händler auf Fahrrädern seien dagegen auf dem Rückzug, heißt es in der Zahlensammlung von Umweltschützern. In Südamerika wachsen die Anbauflächen für energiereiche Sojabohnen, die als Tierfutter in alle Welt verschifft werden. Das gehe auf Kosten des Regenwalds und entziehe ansässigen Kleinbauern die Lebensgrundlage, heißt es im „Kritischen Agrarbericht“, der auf der Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche vorgestellt werden soll.

Futtertrog versus Teller Aus der Diskussion „Tank versus Teller“ wird der Streit „Trog versus Teller“: Auf 70 Prozent der weltweiten Anbaufläche wachse inzwischen Tierfutter, kritisiert die Agrarexpertin der Umweltschutzorganisation BUND, Reinhild Benning. Sie gesteht aber zu, dass sich nicht jede Weide zu Ackerland umbrechen lässt - etwa in der Steppe. Dennoch: Auch Mais und Weizen würden immer häufiger zu Tierfutter, moniert der „Fleischatlas“: „Sie wären effizienter direkt als Nahrung für die Menschen zu verwenden.“

Was hat das alles mit Deutschland zu tun? Weil der heimische Markt gesättigt ist, setzt die deutsche Ernährungsindustrie auf die steigende Nachfrage im Ausland. Jährlich freuen sich Bauern und Weiterverarbeiter über wachsende Exporte. Dafür haben sie in den vergangenen Jahren Millionen neuer Mastplätze gebaut - vor allem für Schweine, Hähnchen und Puten. Das sichert Arbeitsplätze, aber gegen die „Tierfabriken“ gibt es auch Widerstand. Mehrere hundert Bürgerinitiativen wenden sich bundesweit gegen Güllegestank und den Verkehr, der von den Ställen ausgeht. Sie kritisieren auch die Haltungsbedingungen der Tiere. Niedriglöhne in Schlachthöfen beschäftigen inzwischen auch die Bundesregierung.

Exportland von Billigfleisch Deutschland habe sich zum „Exportland von Billigfleisch“ entwickelt, kritisiert der Eberswalder Agrarökonom Bernhard Hörning im Januar 2014. „Billigfleisch aus Deutschland ist ein Mythos“, hält Bauernverbands-Generalsekretär Bernhard Krüsken dagegen. Die Preise lägen über dem EU-Durchschnitt. Zudem gingen drei Viertel der Exporte in EU-Länder.



Sollten wir weniger Fleisch essen? Unter Medizinern gilt das als Gemeingut. Fleisch enthält zwar wertvolle Nährstoffe, wie es in den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung heißt. 300 bis 600 Gramm pro Woche sollten es demnach aber nicht werden - was bedeuten würde, dass die Deutschen ihren Verbrauch mindestens halbieren müssten. Barbara Unmüßig, als Vorsitzende der Böll-Stiftung Mitinitiatorin des „Fleischatlas“, hält den Fleischkonsum einmal pro Woche für ausreichend und rät: „Zurück zum Sonntagsbraten.“ Die Ernährungsindustrie hält indes nichts von Vorgaben für die Verbraucher: „Sie entscheiden selbstbestimmt an den Kassen der Supermärkte, was sie essen möchten“, heißt es beim Branchenverband BVE.

Doch bevor es ans Eingemachte ging, präsentierte Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institutes (HRI), das im Auftrag von Bayer erstellte Factbook „Landwirtschaft und Zukunft der Ernährung“. Eine Broschüre mit zahlreichen Informationen und Grafiken, die als Grundlage für einen konstruktive Dialog dienen sollten. Denn so drängend die Frage, wie der wachsende Welthunger gestillt werden kann, so vielfältig und komplex erscheinen die Lösungswege. Nicht selten verlieren sich Diskussionen im Ungefähren und Grundsätzlichen - was häufig fehlt, ist eine gemeinsame Faktenbasis.

Einfacher allerdings macht auch jedoch so ein „Factbook“ die komplexe Diskussion um einen Lösungsweg nicht. Fakten und Prognosen entwickeln sich ständig, weil auch die Bedürfnisse der Weltbevölkerung einem steten Wandel unterworfen sind. Sie sind subjektiv und passen sich immer wieder auch geänderten Lebensumständen an. Auch durch den technischen Fortschritt und die Digitalisierung entstehen neue Bedürfnisse. Was in der Bayer-Broschüre noch fehle, merkte DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer an, sind außerdem die Themen Diversität, Artenvielfalt und Klimawandel.