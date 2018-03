 Handelskonflikt mit China: Apple-Chef hofft im Handelsstreit auf „kühle Köpfe“

Trump will zusätzliche Zölle auf chinesische Produkte erheben – Tim Cook wirbt hingegen für einen offeneren Handel.

PekingApple-Chef Tim Cook setzt im Handelsstreit zwischen den USA und China auf moderate Kräfte. Er hoffe, dass sich die „kühlen Köpfe“ durchsetzen, sagte der Manager am Samstag am Rande einer Konferenz in Peking. Es habe Fälle gegeben, in denen im amerikanisch-chinesischen Handel nicht jeder profitiert habe oder der Nutzen nicht ausgeglichen gewesen sei. Zugleich warb Cook für einen offeneren Handel.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, zusätzliche Zölle auf chinesische Produkte im Wert bis zu 60 Milliarden Dollar zu erheben. Das Handelsministerium in Peking erklärte daraufhin, man habe keine Angst vor einem Handelskrieg. Der Konflikt hat zu deutlichen Kursverlusten an den internationalen Aktienmärkten geführt.

Der Streit betrifft auch Hardware-Hersteller wie Apple, die einen Großteil ihrer Produkte in der Volksrepublik bauen lassen, um sie in anderen Staaten zu verkaufen. Elektronikprodukte gehören zu den wichtigsten Gütern, die die USA aus China einführen. Cook war im vergangenen Jahr mehrmals in China und war im Oktober unter Managern, die sich mit Präsident Xi Jinping trafen.