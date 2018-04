Hauptversammlung Henkel-Chef entschuldigt sich für Lieferprobleme in Nordamerika

Lieferprobleme drücken die Stimmung beim Konsumgüterkonzern. Henkel-Chef Hans Van Bylen verspricht Abhilfe bis Juni.

DüsseldorfVor einem Jahr stellte sich der neue Henkel-Vorstandschef auf der Hauptversammlung erst einmal freundlich vor. Solche Nettigkeiten sparte sich Hans Van Bylen an diesem Montag. Denn er musste den Aktionären im Düsseldorfer Congress Center erklären, wie Henkel die Lieferschwierigkeiten in Nordamerika in den Griff bekommen will.

„Wir bedauern sehr, dass es zu diesen Problemen gekommen ist“, entschuldigte sich Van Bylen bei den Aktionären. „Die Ursachen dafür sind erkannt, sie werden mit Hochdruck bearbeitet“, versprach er. Er erwartet, dass sich die Lieferkette im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft im „Laufe des zweiten Quartals wieder normalisieren wird“.

Mitte März musste Van Bylen überraschend die Lieferschwierigkeiten ankündigen. Er erwartet im Waschmittel- und im Beauty-Geschäft im ersten Quartal 2018 ein „negatives organisches Wachstum“ – also ein Umsatzminus. Die Aktionäre reagierten geradezu geschockt und schickten die Henkel-Aktie zeitweise um fünf Prozent auf Talfahrt.

Das sind die wichtigsten Produkte von Henkel Klebstoff In der Sparte Klebstoff-Technologien ist Henkel Marktführer. Die Geschäftsfelder der umsatzstärksten Sparte erstrecken sich über Angebote für Konsumenten und Handwerker sowie der Industrie. Bei Konsumenten beliebt sind vor allem Klebstoffe wie Pattex und Pritt. Tischler und Schreiner greifen oft auf den Holzleim Ponal zurück. Mit Metylan produziert Henkel auch Tapezierkleister. Industrie-Klebstoff Das Portfolio für den Industriemarkt ist in die fünf Dachmarken Locite, Bonderite, Technomelt, Aquence und Teroson unterteilt. Dahinter verbergen sich Klebstoffe, Dichtstoffe und Beschichtungen für verschiedene Märkte in der Automobil-, Luftfahrt-, Möbel- und Elektrobranche. Sie werden zur Fertigung, Wartung und Reparatur verwendet. Kosmetik und Körperpflege Die zweite große Sparte des Düsseldorfer Konzerns ist Kosmetik und Körperpflege. Die Produkte der Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Zahnpflege vertreibt Henkel in über 150 Länder. Darunter auch Artikel der Haarpflegemarke Syoss und der Naturpflegemarke Aok. Auch Schwarzkopf, als Dachmarke von verschiedenen Haarkosmetikmarken wie Taft, Schauma und got2b, gehört zum Konzern. Neben dem Konsumentengeschäft vertreibt Henkel auch exklusive Produkte an Friseurgeschäfte. Waschmittel Das wohl bekannteste Produkt aus der Henkel-Sparte Wasch- und Reinigungsmittel ist Persil. Aber auch Produkte wie Perwoll ,Weißer Riese und Vernel gehören zum Portfolio des Konzerns. In den USA und Kanada vertreibt Henkel vor allem Waschmittel der Marke Purex. Seit diesem Jahr ist der Konsumgüterhersteller außerdem mit der Marke Lovables auf dem Markt. Das neue Produkt besteht nach eigenen Angaben zu hundert Prozent aus recyceltem und recycelbaren Materialien. Spülmittel Zur Traditionssparte Wasch- und Reinigungsmittel gehören auch die Spülmittel Pril und Somat. Mit dem Handspülmittel Pril gelang dem Konzern 1972 mit der Aktion „Fröhliche Küche“ ein Marketing-Coup. Die abziehbaren Prilblumen auf den Flaschen zierten in den 70ern zahlreiche Häuser. 1962 führte Henkel den Reiniger für automatische Geschirrspüler Somat ein.

Der Konzern hatte im vergangenen Jahr begonnen, sein Lagernetz und seine Lieferkette für den US-Markt umzustellen, um die Lieferung seiner Produkte von Persil bis zum Haarshampoo zu verbessern. Als Henkel seine neuen Systeme auf Volllast hochfuhr, traten die Probleme auf, da die Arbeitsabläufe in der Lieferkette und dem Logistiksystem nicht einwandfrei arbeiteten.

Die Logistikprobleme in Nordamerika treffen Henkel auf einem seiner wichtigsten Märkte. Dort erzielte der Konzern im vergangenen Jahr immerhin 26 Prozent seines Konzernumsatzes von rund 20 Milliarden Euro. Nur das Klebstoffgeschäft, das etwa die Hälfte des Umsatzes ausmacht, und das Friseurgeschäft waren von den Lieferproblemen nicht betroffen.

Die Probleme betreffen das Waschmittel- und das Beautygeschäft, das ohnehin im vergangenen Jahr mit 0,5 Prozent das geringste organische Wachstum der drei Sparten erreichte. Auch bei der Gewinnmarge liegt der Beauty-Bereich mit Marken wie Schwarzkopf oder Syoss mit 13,8 Prozent deutlich hinter der Klebstoff- und der Waschmittelsparte. Van Bylen räumte auf der Hauptversammlung ein, dass „das Wachstum unter unseren Erwartungen lag“.

Vor allem die Preiskämpfe im Massenmarkt machen Henkel zu schaffen. Besser läuft es hingegen im Friseurgeschäft. Durch Zukäufe will Van Bylen dieses Geschäfts im laufenden Jahr auf rund eine Milliarde Euro steigern. Das ist rund ein Viertel der gesamten Beautysparte.

Angesichts des geringen Wachstums im Beauty-Geschäft und den Problemen in Nordamerika will Van Bylen die Aktionäre mit der um 10,5 Prozent auf 1,79 Euro erhöhten Dividende je Vorzugsaktie für 2017 besänftigen.

Den Aktionären dürfte auch gefallen, dass Van Bylen an seinen Zielen für 2018 festhält. So erwartet er ein organisches Wachstum von zwei bis vier Prozent und für die bereinigte Umsatzrendite ein Plus auf mehr als 17,5 Prozent.