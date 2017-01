Heineken : Bier-Riese will in Brasilien expandieren

Datum: 20.01.2017 11:51 Uhr

Heineken führt derzeit Verhandlungen mit Kirin: Der niederländische Bier-Riese will das Brasilien-Geschäft des japanischen Mitbewerbers übernehmen. Doch der zieht sogar in Betracht, in Brasilien zu expandieren.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Heineken Der niederländische Bier-Riese interessiert sich für das Brasilien-Geschäft von Kirin. (Foto: dpa) BrüsselDer niederländische Bierriese Heineken verhandelt mit dem japanischen Rivalen Kirin über einen Kauf von dessen Brasilien-Geschäft. In einer knappen Mitteilung des weltweit zweitgrößten Brauerei-Konzerns hieß es am Freitag, es gebe Verhandlungen, aber keine Gewähr, dass es zu einem Abschluss komme. Kirin betreibt in Brasilien zwölf Brauereien. Laut japanischer Zeitung „Nikkei“ ist Heineken bereit, rund 100 Milliarden Yen, umgerechnet 818 Millionen Euro, auf den Tisch zu legen. Der niederländische Konzern ist seit einer Übernahme im Jahr 2010 auf dem brasilianischen Markt präsent. Dieser wird allerdings vom Weltmarktführer Anheuser-Busch InBev dominiert. Der Budweiser-, Corona- und Beck's-Produzent hat dort einen Marktanteil von zwei Dritteln. Kirin teilte mit, grundsätzlich in Brasilien expandieren zu wollen. Es würden aber auch Alternativen geprüft – Partnerschaften oder ein Verkauf. Die Japaner haben zuletzt in Brasilien Marktanteile eingebüßt.