 Heineken: Braukonzern verkauft mehr Bier zum Jahresstart

Heineken Der niederländische Bierbrauer verzeichnet einen gesteigerten Gewinn. (Foto: Reuters)

AmsterdamDer Bierdurst der Asiaten und eine solide Entwicklung in Europa haben dem weltweit zweitgrößten Bierbrauer Heineken zum Jahresauftakt ein Gewinnplus beschert. Im ersten Quartal setzten die Niederländer weltweit 44 Millionen Hektoliter Bier ab und damit 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

Dabei konnte der Bierbrauer, zu dem weltweit mehr als 250 Marken wie Desperados oder Krušovice gehören, seinen Überschuss um mehr als 10 Prozent auf 293 Millionen Euro steigern. Konzernchef Jean-Francois van Boxmeer sprach von einem erwartungsgemäß ausgefallenen Quartal – angesichts der hohen Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr. Er sieht den Brauer auf Kurs. „Unsere Erwartungen für das Gesamtjahr bleiben unverändert.“