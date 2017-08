Bei Waschmitteln und Klebstoffen läuft es gut

Vor allem im Geschäft mit Klebstoffen und Waschmitteln verdiente Henkel mehr, die durch die US-Übernahme Sun Products gestärkte Waschmittelsparte steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 22,2 Prozent auf 298 Millionen Euro. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand ein Gewinn von 624 (Vorjahr: 561) Millionen Euro. Analysten hatten für den Konzern mit einem Umsatz von 5,23 Milliarden Euro und einem bereinigten Ebit von 915 Millionen Euro gerechnet.

Bei den Konsumgüterkonzernen liefen die Geschäfte zuletzt rund. Beim Nivea-Hersteller Beiersdorf hatte sich der Betriebsgewinn im ersten Halbjahr um fast zehn Prozent auf 561 Millionen Euro erhöht. Konkurrent L'Oreal hatte den Betriebsgewinn im ersten Halbjahr um 7,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar gesteigert. Die Erlöse des weltgrößten Kosmetikherstellers erhöhten sich um vier Prozent auf 13,4 Milliarden Euro.

An der Börse kamen die Henkel-Zahlen nicht gut an. Die Vorzugsaktie von Henkel verlor am Morgen gut drei Prozent und fiel zwischenzeitlich auf 115,25 Euro. Vorstandschef Van Bylen kann sich trösten. Seit seinem Amtsantritt am 1. Mai 2016 hat das Papier kräftig zugelegt. Damals lag es bei 100 Euro.