 Henkel: Persil-Hersteller auf Rekordkurs

Henkel Der Konsumgüterkonzern fährt im zweiten Quartal höhere Umsätze und Gewinne ein. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Konsumgüterkonzern Henkel steuert auch dank seiner Zukäufe weiter auf Rekordkurs. Im zweiten Quartal schraubten die Düsseldorfer Umsatz und Gewinn deutlich in die Höhe. Analysten hatten für den Hersteller von Pritt und Persil indes noch stärkere Zuwächse prognostiziert.

Die Erlöse kletterten im zweiten Quartal um 9,6 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro und erreichten damit einen neuen Höchstwert, bereinigt um Wechselkurseffekte und Übernahmen blieb ein Plus von 2,2 Prozent, wie Henkel am Donnerstag mitteilte. Das organische Umsatzwachstum blieb damit am unteren Ende der von Henkel angestrebten Spanne von zwei bis vier Prozent. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (Ebit) legte um elf Prozent auf 909 Millionen Euro zu.

Vor allem im Geschäft mit Klebstoffen und Waschmitteln verdiente Henkel mehr, die durch die US-Übernahme Sun Products gestärkte Waschmittelsparte steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 22,2 Prozent auf 298 Millionen Euro. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand ein Gewinn von 624 (Vorjahr: 561) Millionen Euro. Analysten hatten für den Konzern mit einem Umsatz von 5,23 Milliarden Euro und einem bereinigten Ebit von 915 Millionen Euro gerechnet.

Henkel-Chef Hans Van Bylen erwartet weiter ein „volatiles und unsicheres Marktumfeld“, bekräftigte aber die Jahresziele. Im laufenden Jahr will Henkel das organische Umsatzwachstum um zwei bis vier Prozent steigern, die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll von 16,9 Prozent auf „mehr als 17,0 Prozent“ zulegen.

Bei den Konsumgüterkonzernen liefen die Geschäfte zuletzt rund. Beim Nivea-Hersteller Beiersdorf hatte sich der Betriebsgewinn im ersten Halbjahr um fast zehn Prozent auf 561 Millionen Euro erhöht. Konkurrent L'Oreal hatte den Betriebsgewinn im ersten Halbjahr um 7,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar gesteigert. Die Erlöse des weltgrößten Kosmetikherstellers erhöhten sich um vier Prozent auf 13,4 Milliarden Euro.