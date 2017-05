Home Depot und Lowe's : US-Baumärkte profitieren vom Immobilienboom

Datum: 16.05.2017 13:28 Uhr

Die US-Baumarktkette Home Depot hat Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal gesteigert. Das Unternehmen profitiert von der guten Konjunktur in den USA. An der Wall Street kamen diese Zahlen gut an.



Home Depot Die Aktien des US-Unternehmens verteuerten sich vorbörslich um knapp zwei Prozent. (Foto: AP) BangaloreDie größte US-Baumarktkette Home Depot hat sich im ersten Quartal überraschend gut geschlagen. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 23,89 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Nettogewinn kletterte sogar um zwölf Prozent auf gut zwei Milliarden Dollar. Damit wurden die Analystenerwartungen jeweils übertroffen. Home Depot und der kleinere Rivale Lowe's profitieren derzeit von der guten US-Konjunktur. Auf dem Immobilienmarkt werden angesichts von Vollbeschäftigung und steigenden Löhnen mehr Neubauten angegangen. Weil zudem die Immobilienpreise anziehen, wird auch in Renovierungen mehr Geld gesteckt. Play : Warum Baumärkte ihr Sortiment aufstocken An der Wall Street kamen die Zahlen gut an. Home-Depot-Aktien verteuerten sich vorbörslich um knapp zwei Prozent. Der Konzern hob auch seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Januar 2018 an. Die Baumarktketten in den USA heben sich mit ihren jüngsten Zahlen positiv von Kaufhäusern wie Macy's und J.C. Penney ab, die vor allem an Internet-Händler Marktanteile verlieren.