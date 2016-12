 Hornbach: Baumarkt bekommt Rückenwind durch Online-Geschäfte

Hornbach-Baumarkt Gerade zur Herbstzeit verbesserte sich der Online-Handel immens. (Foto: dapd)

DüsseldorfFlorierende Geschäfte in der Herbstsaison in Deutschland und Europa haben der Baumarktkette Hornbach Holding in den ersten neun Monaten mehr Umsatz und Gewinn beschert. „Einen zunehmenden Anteil an diesem Erfolg haben unsere Onlineaktivitäten“, sagte Konzernchef Albrecht Hornbach am Donnerstag.

Zudem habe die Kostendisziplin zur Steigerung der Ertragskraft geführt, obwohl immer noch erhebliche Aufwendungen für die Digitalisierung zu Buche schlugen. Hornbach bekräftigte seine Ziele für das Gesamtjahr, in dem der Erlös erneut im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

In den ersten neun Monaten legten die Umsätze um 5,9 Prozent auf 3,16 Milliarden Euro zu. Das Betriebsergebnis (Ebit) stieg um 5,7 Prozent auf 182,3 Millionen Euro.