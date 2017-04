Galeria Kaufhof in Chemnitz Allein im laufenden Jahr will Eigentümer HBC rund 400 Millionen Euro in Europa investieren. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer nordamerikanische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay setzt auf rasantes Wachstum in Europa. HBC Europe solle in den nächsten 24 Monaten den Umsatz um 20 Prozent steigern, sagte Verwaltungsratschef Richard Baker am Freitag in Düsseldorf. Dabei sollen auch Neueröffnungen von Geschäften in Deutschland und den Niederlanden helfen.

Der Profit soll laut HBC-Chef Jerry Storch noch schneller steigen. Allein 2017 wolle HBC rund 400 Millionen Euro in Europa investieren. HBC denke zudem nicht an einen Verkauf von Kaufhof – entsprechende Gerüchte seien „absurd“, betonte Storch. Auch wolle HBC den Großteil der Kaufhaus-Immobilien in Deutschland behalten: „Wir lieben unsere Immobilien“, sagte Baker.

HBC hatte am Vortag überraschend einen Führungswechsel in seinem Europa-Geschäft um Kaufhof angekündigt. Wolfgang Link, der an die Spitze rücken soll, sei ein ausgezeichneter Kenner des Marktes, betonte Storch. Es sei auch wichtig, dass er Deutschen und Europäer sei. „Wir sind nicht arrogant und wissen nicht alles besser“, sagte Storch mit Blick auf Berichte, zwischen nordamerikanischen und deutschen Managern gebe es mit Blick auf den Kaufhof Differenzen.

Zu Meldungen, Hudson's Bay habe ein Auge auf den Handelskonzern Neiman Marcus geworfen, sagte Baker. Hudson's Bay sei an einer Konsolidierung interessiert. Wenn es Möglichkeiten für Übernahmen gebe, die zu seinem Haus passten, denke Hudson's Bay darüber nach.