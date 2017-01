Es hapert am professionellen Markenaufbau

Kollektion für den kommenden Herbst und Winter Die Modebranche unterstützt junge Designer bei der Präsentation ihrer Entwürfe. (Foto: AP)

Vor diesem Hintergrund ist die Kooperation mit dem Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe entstanden. „Mittlerweile ist es schon eine kleine Tradition, dass wir während der Berliner Fashion Week neuen Designern eine Plattform bieten”, sagte Petra Fladenhofer, Marketing-Direktorin des KaDeWe. Dadurch können Designer wie William Fan oder Vladimir Karaleev mehrere Wochen lang ihre Kollektion auf einer Popup-Fläche verkaufen. Außerdem hat das Kaufhaus seine Schaufenster in Toplage aufwendig mit der Kollektion der Designer dekoriert.

Auch im ehemaligen Kaufhaus Jandorf in Berlin-Mitte, wo dieses Mal die offiziellen Schauen der Fashion Week laufen, gibt es erstmals einen kleinen Laden, wo junge Designer aktuelle Mode direkt verkaufen. Allerdings sind dort noch nicht die Kleider und Jacken zu kaufen, die gerade auf dem Laufsteg gezeigt werden, wie es Burberry und andere Marken inzwischen anbieten. Die gibt es erst ab dem kommenden Herbst.

Der österreichische Schmuckkonzern Swarovski hat Jungdesigner eingeladen, ausgefallene Teile zu entwerfen, und zeigt sie im Kronprinzenpalais. „Die Zusammenarbeit gibt auch unseren Designern neue Impulse”, sagt Swarovski-Sprecherin Sandra Birk. Es ist geplant, dass die Jungdesigner ihre Entwürfe mit Swarovski-Steinen im KaDeWe zum Filmfest Berlinale verkaufen.

Solche lokalen Veranstaltungen reichen aber nicht, um die neuen Designer international bekannt zu machen. Dazu soll zum Beispiel die Kooperation mit Andrea Panconesi, dem Gründer und CEO des Luxus-Onlineshops Luisaviaroma, beitragen. Er will „sehr originelle und qualitativ ausgezeichneten junge deutsche Designer unterstützen” und verkauft er jetzt Mode von Talenten wie etwa Tim Labenda oder Michael Sontag in seinem internationalen Onlineshop sowie in seiner stationären Boutique in Florenz.

Dauerhaft jedoch werden sich nur Designer durchsetzen, die ihre Marke von Grund auf professionell aufbauen. Das will das Fashion Council Germany (FCG) fördern. Vogue-Chefredakteurin Arp hatte es vor rund zwei Jahren mit Partnern gegründet. Es ist der Versuch, im Konkurrenzkampf mit den erfolgreichen traditionellen Modeländern Frankreich, Italien und England aufzuholen. Dort machen sich bereits seit Jahrzehnten entsprechende Lobby-Verbände für Ihre Modeyoungster stark. Das British Fashion Council etwa gibt es bereits seit 1983.

Die deutsche Initiative arbeitet deshalb eng mit H&M zusammen. Mit dem schwedischen Textilfilialisten hat das FCG vier Labels gekürt, die H&M zwei Jahre lang unterstützt. Das Ziel ist es, den Newcomern Theorie- und Praxiswissen zu vermitteln, um ihre eigene Marke aufzubauen. Denn das ist nötig, um sich langfristig durchzusetzen.