Die konsequente Anpassung an den lokalen Markt

Im zweiten Milliardenland der Welt ist die Stimmung deutlich besser. „Wir sind auf gutem Weg, die Zahl unserer Restaurants in den kommenden fünf bis sieben Jahren zu verdoppeln“, sagt Ritika Verma, Sprecherin von Hardcastle Restaurants (HRPL). Das Unternehmen ist seit 1996, als McDonald's den indischen Markt betrat, der Franchisepartner für den Westen und Süden des Landes. Aktuell betreibt HRPL dort rund 250 Restaurants.

Zum Erfolgsrezept des Unternehmens in Indien gehört die konsequente Lokalisierung. Produkte und Services wurden rigoros dem indischen Markt angepasst. Rindfleisch kommt hier nicht auf die Burger, weil Kühe in der dominanten Religion des Hinduismus heilig sind. Ebensowenig Schweinefleisch, weil das der religiösen Minderheit der Muslime nicht gefällt und auch ansonsten nicht den indischen Geschmack trifft.

Statt des ikonischen Big Mac steht der „Chicken Maharaja Mac“ auf der Speisekarte, neben einem Burger mit Kartoffeleinlage und einem mit Paneer, einem in Indien als Fleischersatz sehr beliebten Käse. Erst vor knapp zwei Wochen erweiterte McDonald's in Indien das Sortiment erneut mit lokal geprägten Produkten. Neu ist zum Beispiel der „Dosa Burger“, in Anlehnung an ein beliebtes südindisches Gericht, ebenso wie das „Rührei Masala“, wie typisch indische Gewürzmischungen heißen. Doch die Entwicklung in Indien zeigt auch die Risiken auf, die McDonald's mit dem Franchise-Modell eingeht.

So ist die Zukunft des Fast-Food-Imperiums im Norden und Osten des Landes weniger sicher. Seit gut drei Jahren kämpft die US-Mutter vor Gericht gegen Vikram Bakshi, ihren indischen Partner, der die Hälfte des Gemeinschaftsunternehmens „Connaught Plaza Restaurants“ besitzt, dass die Franchiserechte im Norden und Osten Indiens hält. Seitdem McDonald's die Partnerschaft 2013 aufkündigte, liegen die Parteien im Clinch. Noch immer streitet man darum, zu welchem Preis der indische Partner aus dem Joint Venture herausgekauft wird - zurzeit vor einem Gericht in London. Mit großem Wachstum ist in diesem Teil des Landes deshalb zurzeit weniger zu rechnen.