Nun, da der Niki-Verkauf neu aufgerollt werden muss, hat auch die Billigfluglinie Ryanair Interesse an der insolventen Airline bekundet. Das Unternehmen teilte mit, bereits den Insolvenzverwalter kontaktiert zu haben.

FrankfurtRyanair ist an der insolventen österreichischen Fluglinie Niki interessiert. Der irische Billigflieger teilte am Montag mit, die österreichischen Insolvenzverwalter der Air-Berlin-Tochter kontaktiert und Interesse an einem möglichen Kauf von Niki-Teilen bekundet zu haben.

Zunächst hatte die British-Airways-Mutter IAG in einem deutschen Insolvenzverfahren den Kauf von Niki für insgesamt 36,5 Millionen Euro ausgehandelt. Sie wollte etwa 740 der rund 1000 Mitarbeiter übernehmen. Nachdem nun aber ein zweites Insolvenzverfahren vor einem österreichischen Gericht eingeleitet worden ist, scheint das Bieterrennen wieder offen: Der im deutschen Bieterverfahren unterlegene Ex-Rennfahrer und Niki-Gründer Niki Lauda will ebenfalls ein Angebot abgeben.