Insolvente Fluggesellschaft Über 1500 Gegenstände aus Air-Berlin-Besitz versteigert

Die Besucher gehen herum, öffnen Schubladen, drehen Tassen in den Händen und schwelgen in Erinnerung an die Hauptstadt-Airline. Die hoch verschuldete Air Berlin hatte ihren Flugbetrieb am 27. Oktober eingestellt. Der Düsseldorfer Flughafen war neben Berlin eines der wichtigsten Drehkreuze der Airline.