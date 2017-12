Berichterstattung hat neue Maßstäbe gesetzt

Auch wenn die Rechnung am Ende nicht ganz aufging und die EU-Kartellwächter der Lufthansa dazwischenfunkten – die Debatte um den Deal sicherte die Schlagzeilen für Wochen. Zumal sich viele der Air Berliner durch die augenscheinlich so gute Vorbereitung auf den schlimmsten aller Fälle im Leben eines Unternehmens auf der recht sicheren Seite wähnten. Lufthansa werde im Zweifel bereitstehen und es richten – so lautete die Hoffnung. Als die sich nicht erfüllte, als klar wurde, dass Lufthansa lediglich 3000 Job sichern wird, davon zudem nur 1700 durch einen rechtlich klar geregelten Betriebsübergang, war der Aufschrei groß.

Vor allem das fliegende Personal ging auf die Barrikaden, beklagt bis heute Sozialdumping bei der Übernahme von Piloten etwa durch die Lufthansa-Tochter Eurowings. Gewerkschaften und Unternehmen versuchten mit immer neuen Gehaltstabellen den eigenen Argumenten Gehör zu verschaffen. Bei keiner anderen Insolvenz in Deutschland wurden die Arbeitsbedingungen so kleinteilig und emotional aufgeladen in der Öffentlichkeit diskutiert wie im Fall von Air Berlin.

Und bei keiner anderen Pleite wurde auch das offizielle Betriebsende des Unternehmens medial so begleitet wie bei Air Berlin. Zwar gab es viele Bilder von schließenden Schleckerfilialen. Doch mit mehrstündigen Liveübertragungen im Fernsehen und im Internet vom letzten Flug von München nach Berlin hat Air Berlin in diesem Punkt neue Maßstäbe gesetzt. Es war eine emotionale Show, die ihresgleichen sucht.

Ein Drehbuchautor hätte sich keine bessere Dramaturgie ausdenken können. Passagiere, die sich über viel teurere Flugtickets beschweren, eine EU-Wettbewerbskommissarin, die plötzlich eine Härte zeigte, die die Lufthansa-Strategen so nicht erwartet hatten – der Krimi war perfekt.

Die nächsten Kapitel in diesem Werk sind bereits grob vorgezeichnet. Es geht etwa um die Frage, ob sich frühere Manager, die es zahlreich bei Air Berlin gab, falsch verhalten haben. Auch der Mitgründer der Airline, Joachim Hunold, wird seinen Namen in diesem Zusammenhang wohl noch häufiger in den Medien wiederfinden. Weil sich der Unternehmer in der Vergangenheit gerne mit Prominenten umgab, ist er allemal gut für die eine oder andere Story.

Und so ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die illustre Geschichte von Air Berlin auch in Buchform erscheint oder als Stoff für die Kinoleinwand entdeckt wird.