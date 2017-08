 J.C. Penney: Verlust von US-Einzelhändler steigt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

J.C. Penney Der Umsatz des US-amerikanischen Einzelhändlers gibt erneut nach. (Foto: AP)

Der US-Einzelhändler J.C. Penney weitet seine Verluste aus und verliert den Anschluss an seine Rivalen. Der Umsatz bei den Geschäften, die seit mehr als zwölf Monat geöffnet sind, fiel im zweiten Quartal um 1,3 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das ist das fünfte Quartal in Folge mit einem Minus. Rivalen wie Macy's oder Kohls hatten dagegen auf vergleichbarer Basis mehr Umsatz erwirtschaftet.

Der Verlust bei J.C. Penney stieg auf 62 Millionen Dollar von 56 Millionen Dollar vor Jahresfrist. An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an: Die Papiere gaben im vorbörslichen Handel nach und könnten zu Handelsbeginn ein Rekordtief markieren.