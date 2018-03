Jahresbilanz des Staatskonzerns Bahnchef Lutz verteidigt Millionen-Abfindung für seinen Vorgänger

Nach einem Jahr als Bahnchef legt Richard Lutz eine gemischte Bilanz vor: Gewinn und Umsatz steigen, bei der Pünktlichkeit geht es abwärts.

Die Bilanz des Bahnchefs ist nach einem Jahr an der Spitze gemischt. (Foto: dpa) Richard Lutz

BerlinDie Deutsche Bahn will sich wegen unangemessener Abfindungen für ehemalige Manager offensichtlich keinem erneuten Sturm der Entrüstung aussetzen. Werner Gatzer, ehemaliger Staatssekretär im Finanzministerium, ist nach wenigen Monaten als Vorstand der Bahn-Tochter Station & Service auf seinen alten Ministeriumsposten zurückgekehrt. Und erhält „keine Abfindung“, wie Bahnvorstand Ronald Pofalla auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Berlin versichert. Gatzer scheide zum 31. März aus den Diensten der Bahn „auf eigenen Wunsch“ aus, sagte Bahnchef Richard Lutz.

Erst am Wochenende war bekannt geworden, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende Rüdiger Grube zum Abschied insgesamt gut 2,3 Millionen Euro bekam. Dazu kommen weitere 870.000 Euro Zuweisungen zu Grubes Pensionsvorsorge durch den Bahnkonzern.

Damit war Grube bestbezahlter Bahn-Manager im vergangenen Geschäftsjahr, obwohl er selbst nach einem Streit um seine Vertragsverlängerung Ende Januar gekündigt hatte. Zum Vergleich: Grubes Nachfolger Richard Lutz kassiert für 2017 nur 1,9 Millionen Euro. Lutz verteidigte das üppige Abschiedsgeld Grubes aber auf Nachfrage mit „vertraglichen Verpflichtungen“.

Lutz legte für das erste Jahr als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn eine gemischte Bilanz vor. Trotz den weiter bestehenden Problemen mit der Pünktlichkeit sind im vorigen Jahr so viele Menschen wie nie zuvor mit Fernzügen der Bahn gefahren. Der bundeseigene Konzern zählte rund 142 Millionen Fahrgäste, 2,3 Prozent mehr als 2016.

Die Bahn erzielte einen Rekordumsatz von 42,7 Milliarden Euro (plus 5,2 Prozent) und legte auch beim Gewinn auf 2,1 Milliarden Euro (plus elf Prozent) zu. „2017 war wirtschaftlich ein gutes Jahr für die Bahn“, sagte Lutz.

Treiber des Geschäfts waren neben dem Fernverkehr die Auslandssparten DB Arriva und DB Schenker, die mittlerweile fast die Hälfte des Umsatzes machen. Lutz hält auch die Internationalisierungsstrategie der Bahn weiterhin für richtig.

Bei der Pünktlichkeit im Fernverkehr verfehlte Bahn ihr Ziel erneut und erreichte nur 78,5 Prozent. „Das ärgert uns“, sagte Lutz, denn Ziel sei „ein Sprung nach oben“ gewesen. In diesem Jahr hat sich der Bahnvorstand erneut die Zielmarke von 82 Prozent vorgelegt.

Das sind die Baustellen der Bahn Neubaustrecke Berlin-München Gleich am ersten Tag hat sich die Bahn mit ihrer neue Strecke München-Berlin blamiert. Kaum mit einem Gala-Abend eröffnet, wurde ein ICE mit Ehrengästen vom Zugsicherungssystem ETCS ausgebremst, das alles vollautomatisch macht. Der Grund: Ein Raddurchmesser war in der Werkstatt falsch eingegeben worden. Das führte zu falschen Tempoberechnungen während der Fahrt, ETCS war verwirrt und ordnete eine Zwangsbremsung an. Auch andere Züge mussten wegen diverser Fehler mit der ETCS-Software langsamer fahren oder auf die alte Zugstrecke ausweichen. ETCS als Ganzes sei nicht das Problem und auch schon anderswo erprobt, sagt Fernverkehrschefin Birgit Bohle. Es seien „verschiedene, kleine Ursachen“, die Kopfzerbrechen machten. Zusammen mit Experten des ETCS-Hersteller Alstom sei man den Fehlern auf der Spur. Verspätungen Die Bahn kann das häufigste Ärgernis für die Kunden nicht abstellen: verspätete Züge. Ein paar Minuten reichen manchmal, um vom Anschlusszug nur noch die Rücklichter zu sehen und damit auch mal ein oder zwei Stunden zu spät am Ziel anzukommen. Jeder vierte Fernzug war im Oktober zu spät - das heißt bei Bahn: sechs Minuten oder mehr nach Fahrplan am Ziel. Das lag auch an Herbststürmen und Baustellen, aber auch im Gesamtjahr wird die Bahn ihr Ziel von 81 Prozent pünktlicher Züge klar verfehlen. Bahnchef Lutz steckt in der Zwickmühle, wie er selbst sagt. Die Bahn muss das Netz sanieren, aber Baustelle bringen Verspätungen und Ausfälle. Baut sie nicht, läuft es eines Tages auf das gleiche hinaus. Das Langfristziel „85 Prozent pünktlich“ gibt Lutz aber nicht auf. Die Bahn will das Grün an den Strecken besser kontrollieren, damit bei Stürmen weniger Bäume auf Gleise und Oberleitungen fallen. Stuttgart 21 Der Tunnel in schwierigem Gestein, der Brandschutz im Tiefbahnhof, Eidechsen und Käfer, steigende Preise - es gibt viele Schwierigkeiten beim Bahnprojekt Stuttgart 21. Der Kopfbahnhof kommt weg, die unterirdische Durchgangsstation mit neuen Streckenabschnitten soll Fahrtzeiten verkürzen und Baugrund in der Stadt bringen. Seit 2010 wird gebaut, mindestens bis 2024. 7,6 Milliarden Euro soll das inzwischen kosten, worüber der Aufsichtsrat am Mittwoch diskutierte. „Ich bin finster entschlossen, dieses Projekt zu Ende zu führen, und zwar zu einem guten Ende“, hat Lutz vor Monaten verkündet. Aus Sicht von Kritikern ist es unnötiger Luxus - angesichts dessen, was anderswo zu tun ist. Sanierungsstau Brücken, Weichen, Gleise - die Bahn hat jahrelang nicht genug saniert, nun stauen sich die Vorhaben. Die Sanierungsoffensive läuft: In diesem Jahr gab es im deutschen Netz bis zu 850 Baustellen gleichzeitig. Der Bundeskonzern investierte die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro, davon 2,3 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau von Strecken. Der Großteil des Geldes kommt vom Bund, auch in den nächsten Jahren fließen Milliarden - doch bis sich Effekte zeigen, dauert es auch Jahre. Weil sie an die Schiene gebunden ist, ist die Bahn da deutlich schwerfälliger als ihre Wettbewerber. Konkurrenz durch Bus und Flugzeug Die Konkurrenz wächst. Seit einigen Jahren schon machen die Fernbusse der Bahn Beine - was Bahnkunden daran merken, dass es nun WLAN im ICE gibt und die Fahrkartenpreise nur noch wenig steigen. Nun dringt Easyjet auf den innerdeutschen Markt. Der Billigflieger verbindet künftig Berlin mit Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Und die Briten scheuen sich auch nicht, der Bahn über ihrer neuen Rennstrecke nach München Konkurrenz zu machen - zu Preisen ab 49 Euro. Zuvor hatte die Bahn nur auf der Strecke Schönefeld-Köln Billigflieger-Konkurrenz - von Ryanair. Und Flixbus ärgert die Bahn nun auch auf der Schiene. Die einzigen privaten Fernzüge Locomore und HKX sollen einen zweiten Frühling erleben, indem der Fernbus-Rivale die Fahrkarten verkauft und durch passende Busfahrten Fahrgäste bringt. In drei Monaten hat Flixbus 70 000 Zugfahrkarten verkauft - allerdings verkauft die Bahn im selben Zeitraum noch 500 Mal so viele Fernverkehrskarten.

Die ersten beiden Monate deuten aber darauf hin, dass es wieder einmal nichts werden könnte. Denn die verspätungsintensiven Sommermonate, in denen besonders viel gebaut wird an den Strecken, stehen noch bevor.

Großbaustelle für Lutz bleibt auch weiterhin die Güterbahn DB Cargo. Die machte entgegen den Planungen von 180 Millionen Euro Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr 90 Millionen Euro Verlust. Dazu trug nach Unternehmensangaben auch die Havarie auf der Rheintalstrecke in Rastatt bei.

Lutz peilt für dieses Jahr eine „schwarze Null an“. Der 2016 mit den Betriebsräten vereinbarte Sanierungsplan war erst einmal gestoppt worden. Statt Stellenstreichungen sind nur Einstellungen geplant. Erschwert wird die Sanierung allerdings durch den permanenten Wechsel an der Spitze von DB Cargo. Drei Vorstandschefs gaben sich in wenigen Jahren die Klinke in die Hand.