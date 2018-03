 Japan: Der Whisky-Boom ist ein Segen für die Bauern

Japanischer Whisky ist auf einmal der Star in den Bars der globalen Metropolen – trotz Preisen von bis zu 800 Euro die Flasche. Für die Reisbauern des Landes bringt der Trend zum Single Malt neue Perspektiven.

Das Land exportiert immer größere Mengen der edlen Spirituose. (Foto: AFP) Japanischer Whisky

TokioJapans Whisky-Branche erlebt einen wahren Boom. Das lässt auch Reisbauern wie Hiroshi Tsubouchi neue Wege beschreiten. Weil der Reiskonsums im Inland sinkt, will der 36-Jährige nun auf den Alkohol-Zug aufspringen – oder zumindest zur Gerste wechseln, die für die Herstellung von Whisky gebraucht wird.

Japanischer Whisky zählt zu den besten und teuersten in der Welt. Die Gewinne aus der regionalen Destilleriebranche fließen jetzt langsam auch den Bauern des Landes zu. Tsubouchi wird im kommenden Monat seine erste Ernte einfahren. Wie viele Dutzend Farmer in der Mitte Japans will auch er testen, ob er mit Gerste seine Einnahmen steigern kann.

Japan ist derzeit der weltweit viertgrößte Importeur von Gerste und der zweitgrößte Käufer von Gerstenmalz. Der Import von Malz für die Whisky-Produktion stieg im vergangenen Jahr um 20 Prozent. Mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre handelt es sich sogar fast um eine Vervierfachung. Dahinter steht die steigende Nachfrage nach japanischem Whisky – von San Francisco bis Hongkong.

„Ich hätte nie damit gerechnet, dass unser japanischer Whisky im Ausland so beliebt ist“, sagt Ichiro Akuto, dessen Single-Malts sich für bis zu 100.000 Yen (rund 80 Euro) je Flasche verkaufen. Seine Destillerie Venture Whisky in der Präfektur Saitama arbeitet mit Bauern in der Region zusammen, um eine Zuliefererkette für ein von ihm 2013 gebaute Mälzerei zu etablieren.

Das globale Absatzvolumen von Whisky aus allen produzierenden Ländern war zwischen 2009 und 2014 um durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr gestiegen – während das Plus allein mit Blick auf Japan bei 5,6 Prozent lag, belegen Daten des Marktforschers Euromonitor International.