Geschenkeservice-Anbieter bei Japanern sehr beliebt

Auch wenn Japaner auf Reisen gehen, spielt das Thema Geschenke eine große Rolle. Familienmitglieder erwarten von einem genauso „omiyage“, Mitbringsel, wie die Kollegen in der Firma. Meist bringen Japaner Delikatessen von der Reise mit. In den Urlaubsorten des fernöstlichen Inselreiches gleichen Souvenir-Läden zum Beispiel an Bahnhöfen Lebensmittelgeschäften.

Um sich die „Arbeit“ mit der ganzen Geschenkerei zu sparen, kann man die Dienste von Geschenkeservice-Anbietern in Anspruch nehmen. An Flughäfen oder im Internet bucht man einfach das Geschenk aus Hawaii vor dem Abflug und bekommt es nach der Rückkehr ins Haus geliefert, um es dann den Verwandten und Kollegen als „Mitbringsel“ zu überreichen.

Empfängt man ein Geschenk, gilt es in Japan als höflich, bei der nächsten Gelegenheit ein Gegengeschenk zu machen. Dabei sollte man darauf achten, dass dieses einen ähnlichen Wert hat wie das zuvor empfangene Geschenk, wie auch die AHK Japan deutschen Geschäftsleuten mit auf den Weg gibt. Doch neben solchen Ritualen zeichnen sich nicht zuletzt im Zuge der Überalterung der Gesellschaft, die in Japan so rasant verläuft wie in keinem anderen Industrieland, neue Trends ab.

Während der Markt für „formelle Geschenke“ eher rückläufig sei, wachse der für „casual gifts“, analysiert das Yano Forschungsinstitut. Sei es bisher in erster Linie wichtig gewesen, dass man schenkt und nicht was man schenkt, würden die Geschenke jetzt persönlicher.

Ob zum Mutter- oder Vatertag oder zur „Feier der Langlebigkeit“ mit Erreichen des 60. Lebensjahrs: der Bedarf an Geschenken für ältere Menschen wächst. Zugleich kauften ältere Japaner, deren Generation anders als die Jüngeren über höhere Ersparnisse verfüge, Enkelkindern oft teure Geschenke wie Schulranzen im Wert von bis zu 100 000 Yen, schildert Messe-Sprecherin Imai.

Ein weiterer neuer Trend sei, dass sich immer mehr junge Frauen, von denen nicht zuletzt angesichts der angespannten Wirtschaftslage immer mehr einer Arbeit nachgehen, selbst mit Geschenken „belohnen“. Dazu gehörten nicht nur materielle Dinge, sondern auch ein elegantes Abendessen, der Besuch in einem Wellness-Studio, eine Übernachtung alleine im Luxushotel oder ein „Erlebnisgeschenk“ wie Drachenfliegen.