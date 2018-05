Jean Marc Janaillac Chef von Air France-KLM tritt nach Niederlage im Tarifstreit zurück

Der Chef von Air France-KLM, Jean Marc Janaillac, tritt zurück. Das teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

DüsseldorfNach einer Niederlage im Tarifkonflikt bei der französischen Fluggesellschaft Air France gibt Konzernchef Jean-Marc Janaillac sein Amt ab. Er werde seinen Rücktritt in den kommenden Tagen beim Verwaltungsrat des französisch-niederländischen Konzerns Air France-KLM einreichen, sagte Janaillac am Freitagabend.

Zuvor hatten die Teilnehmer einer Mitarbeiterbefragung bei Air France mehrheitlich gegen den jüngsten Gehaltsvorschlag des Managements gestimmt. Mit der Abstimmung wollte die Unternehmensspitze eigentlich Bewegung in den festgefahrenen Konflikt mit den französischen Gewerkschaften bringen. Janaillac hatte seine berufliche Zukunft mit dem Ausgang des Votums verknüpft.

Die anhaltenden Streiks von Piloten und anderen Mitarbeitern zehren bei der Fluggesellschaft Air France-KLM deutlich am Gewinn. Im ersten Quartal hätten die Ausstände bereits 75 Millionen Euro gekostet, teilte der französisch-niederländische Konzern am Freitag in Paris mit. Seit Ende Februar musste das Unternehmen bereits an 13 Streiktagen zahlreiche Flüge streichen.

Im Gesamtjahr dürften die Streiks den operativen Gewinn um mindestens 300 Millionen Euro drücken. Im ersten Jahresviertel verbuchte Air France-KLM einen operativen Verlust von 118 Millionen Euro nach einem Minus von 33 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

