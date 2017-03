 Jungfernflug Boeing 787-10: 787-10 zum ersten Mal in der Luft

DüsseldorfEs ist die dritte Variante der 787-Flugzeugfamilie mit dem Spitznamen Dreamliner: die 787-10. Am Freitag soll die erste Maschine des Typs in Charlston im US-Bundesstaat South Carolina abheben. Die ersten Airlines sollen im Jahr 2018 beliefert werden, Mitte Februar lagen bereits 149 Bestellungen für die Maschine vor.

+++ Lift-Off vorgezogen auf 15.38 Uhr +++

Die 787-10 ist gestartet.

+++ Genau beobachtet +++

Das Flugzeug, das Bilder aus der Luft von der 787-10 liefern wird, ist um 15.35 Uhr abgehoben.

+++ Bereit zum Start +++

+++ Auf dem Taxiway +++

Die Maschine für den Jungfernflug ist seit ca. 15.15 Uhr deutscher Zeit auf dem Flughafen unterwegs - die Triebwerke laufen und das Flugzeug fährt über den Flughafen in Vorbereitung des Starts.

+++ Die Vorfreude und Anspannung der Beschäftigten ist groß +++

Ein Ingenieur des Triebwerk-Zulieferer Rolls-Royce.

+++ Vorbereitungen in Charleston laufen +++

Einen Live-Stream aus Charleston wird Boeing ab 15.25 Uhr deutscher Zeit anbieten. Der Jungfernflug soll wohl um 16 Uhr stattfinden.

+++ Triebwerke von Rolls-Royce +++

+++ Ein Bild der Maschine +++

787-10 Foto vom ersten Rollout – am 31. März folgt der Jungfernflug. (Foto: PR)

+++ Boeing in Charleston +++

Boeing-Werk in Charleston (Foto: PR)

Nicht nur in Seattle und Umgebung fertigt Boeing Passagierjets. Ein wichtiger Standort ist Charleston im US-Bundesstaat South Carolina. Alle drei Varianten der 787 werden an dem Standort endmontiert.

Die 787-10-Produktion im Zeitraffer.