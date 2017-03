Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Karsten Mühlenfeld Laut einem Medienbericht räumt der Manager seinen Chefposten bei der Berliner Flughafengesellschaft. (Foto: dpa)

BerlinDie Tage von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld am neuen Hauptstadtflughafen sind nach zwei Jahren gezählt. Mühlenfeld hat nach Handelsblatt-Informationen bereits am Wochenende eine vorzeitige Vertragsbeendigung unterzeichnet. Darüber hatte zuerst der „Tagesspiegel“ berichtet.

Laut „Tagesspiegel“ wird Mühlenfeld, dessen Jahresgehalt 500.000 Euro beträgt, bis Jahresende bei vollen Bezügen freigestellt. Für das nächste Jahr erhalte er noch einmal 80 Prozent seiner Bezüge. Regulär würde sein Vertrag noch bis 2020 laufen.

Mühlenfeld war 2015 als Nachfolger von Hartmut Mehdorn nach Berlin gekommen. Zuletzt hatte er sich mit dem Aufsichtsrat überworfen, indem er den Technikchef auf der Baustelle für den neuen Hauptstadtflughafen auswechselte, obwohl die Kontrolleure dagegen waren.

Damit gibt es nach zwei Jahren den nächsten Führungswechsel bei dem politisch umkämpften Flughafen-Projekt. Airlines hatten zuvor davor gewarnt, sich von Mühlenfeld zu trennen. Sie fürchten weitere Verzögerungen an dem Flughafen, der eigentlich schon seit mehr als fünf Jahren in Betrieb sein sollte. Technikprobleme, Planungsfehler und Baumängel verzögern jedoch die Fertigstellung.

Mühlenfelds Nachfolger könnte der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup werden, der am Vormittag in einer Sitzung des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats favorisiert worden war. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Ergebnisse der Sondersitzung sollen am Nachmittag verkündet werden.

Im Gespräch gewesen war neben externen Kandidaten auch der Verkehrsstaatssekretär des Bundes, Rainer Bomba (CDU). Der sprach am Montag aber von einer „Fabel“. Er stehe für die Geschäftsführung nicht zur Verfügung und bleibe Aufsichtsrat, sagte er dem „Tagesspiegel“. Zugleich deutete er an, dass es bei der Sondersitzung des Aufsichtsrats dieses Mal eine Lösung geben könnte. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Die geplante Ablösung Mühlenfelds war in der Nacht zu Donnerstag am Widerstand Brandenburgs gescheitert. Das Land signalisierte am Wochenende aber, möglicherweise einzulenken. Der Trennung von Mühlenfeld könne Brandenburg nur zustimmen, „wenn es eine fachlich qualifizierte direkte Nachfolge gibt“, sagte ein Regierungssprecher.

Denkbar ist auch, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat grundlegend umgebaut werden. Spekuliert wurde, dass Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Aufsichtsratsvorsitz an den Brandenburger Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider (SPD) weitergibt - als Ausgleich für ein Ja zu Lütke Daldrup. Dazu drang aber zunächst nichts nach außen.