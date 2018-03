Kasper Rorsted Adidas knackt Umsatz-Marke von 20 Milliarden Euro

Adidas profitiert vom rasanten Wachstum in China und stößt in neue Umsatz-Dimensionen vor. Konzernchef Kasper Rorsted sieht noch mehr Potenzial.

Kasper Rorsted: „Ich sehe in China kein Ende der Wachstumsphase“

DüsseldorfDer Sportartikelhersteller Adidas hat 2017 seinem Chef Kasper Rorsted zufolge beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden Euro übersprungen. Adidas blicke auch dank rasanten Wachstums in China auf ein sehr gutes Jahr zurück, sagte Rorsted am Mittwoch bei der Handelsblatt-Tagung Asia Business Insights in Düsseldorf.

Das Umsatzwachstum dürfte bei 15 bis 20 Prozent auf über 20 Milliarden Euro gelegen haben. 2016 war der Umsatz der Franken um 18 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro gestiegen.

China biete für Adidas weiter ein enormes Potenzial, sagte Rorsted weiter. Das Riesenland sei zudem für Adidas der profitabelste Markt weltweit. Wachstumstreiber für Adidas seien China, Nordamerika und das Digital-Geschäft.