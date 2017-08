Nicht alles läuft rund bei Adidas

Im zweiten Quartal verdiente Adidas operativ mit 505 Millionen Euro 18 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft stieg um ein Fünftel auf gut fünf Milliarden Euro.

Natürlich läuft nicht alles rund bei Adidas, und das verschweigt auch Rorsted nicht. So wächst das Geschäft mit den Modelinien „Originals“ und „Neo“ derzeit deutlich besser als das mit Schuhen und Kleidern, die tatsächlich zum Sport getragen werden, den sogenannten Performance-Produkten. Auch in Russland hat der Konzern Probleme, zu konstanten Währungskursen ist der Umsatz in dem Land im zweiten Quartal um elf Prozent gesunken. „Das spiegelt die wirtschaftliche Lage von Russland wider“, unterstrich Rorsted. Daher schließt der Unternehmenslenker in großem Stil Läden in dem Land. Russland steht nur noch für rund drei Prozent vom Umsatz, vor ein paar Jahren waren es noch gut zehn Prozent.

Im Kern bleibt Rorsted freilich beim Kurs seines Vorgängers. Dazu gehört auch, sich ganz auf Schuhe und Bekleidung der Marken Adidas und Reebok zu konzentrieren. Deshalb hat Rorsted bereits sein Golfzubehör-Geschäft verkauft. Die Marken TaylorMade, Adams und Ashworth gingen an den US-Finanzinvestor KPS. Auch die Eishockey-Sparte ist Geschichte. Die Marke CCM Hockey wurde vergangene Woche an den Finanzinvestor Hill Equity Partners veräußert.

Besonders gut läuft es derzeit in Amerika. Zwischen Los Angeles und New York ist der Umsatz im zweiten Quartal um mehr als ein Viertel geklettert. Adidas profitiert dabei davon, dass der junge Rivale Under Armour längst nicht mehr so angesagt ist wie noch in den Vorjahren. Anfang der Woche hat der US-Konzern sogar seine Prognose gesenkt: Gründer und Vorstandschef Kevin Plank verspricht jetzt nur noch ein Umsatzwachstum zwischen neun und elf Prozent; zuvor hatte er elf bis zwölf Prozent versprochen. Doch auch das ist mager für das Label. Jahrelang glänzte Under Armour mit einem Plus von 20 Prozent und mehr. Dazu kommt, dass die börsennotierte Firma aus Baltimore nach wie vor rote Zahlen schreibt.

Im zweiten Quartal verringerte das Unternehmen den Verlust immerhin von 52,7 Millionen Dollar im Vorjahr auf 12,3 Millionen Dollar (10,4 Millionen Euro). Gleichzeitig stieg der Umsatz um neun Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Plank greift daher zu unpopulären Maßnahmen: Der Milliardär streicht 280 Jobs.

Bei Adidas dagegen geht es aufwärts auf dem größten Sportmarkt der Welt. „Wir bewegen uns in die richtige Richtung, sind aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen“, betonte Rorsted. Die US-Konkurrenten Nike und Under Armour sollten die Drohung ernst nehmen. Rorsted will eigene Akzente setzen. Wer den Dänen kennt, der weiß: Rorsted ist nicht der Typ, der den Ruhm des Vorgängers genießt. Er will selbst Erfolge einfahren.