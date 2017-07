KiK und Tedi : Handelsketten übernehmen Charles-Vögele-Filialen

Datum: 01.07.2017 12:25 Uhr

Kik und Tedi haben insgesamt 46 Charles Vögele-Filialen übernommen. Ein Großteil der Geschäfte ging dabei an den Textildiscounter Kik, der so insbesondere seine Präsenz in Süddeutschland stärken will.