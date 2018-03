Konsumgüterhersteller Unilever gibt Firmensitz in London auf – Brexit-Debatte wird neu entfacht

Der Konsumgüterriese vereinfacht seine Unternehmensstruktur und gibt seinen Firmensitz in London auf. Für Brexit-Verfechter ein schwerer Schlag.

Das Unternehmen verlässt Großbritannien. (Foto: Reuters) Unilever-Gebäude in London

Düsseldorf„Einfacher, agiler und fokussierter“ soll die neue Unternehmensstruktur sein, die der Konsumgüterriese Unilever beschlossen hat – aber für die britische Regierung, die den Austritt ihres Landes aus der EU vorbereitet, ist die Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Denn Unilever will seine jahrzehntelange Doppelstruktur mit zwei rechtlich eigenständigen Unternehmen, einem in den Niederlanden und einem in Großbritannien, auflösen.

Zwar sollen einzelne Bereiche noch in Großbritannien bleiben, aber der Hauptsitz ist künftig in Rotterdam, teilte Unilever am Donnerstagmorgen mit. Das Unternehmen wird künftig in drei Sparten aufgeteilt: Beauty & Personal Care, Home Care und Foods & Refreshment. Die ersten beiden Sparten werden von London aus geführt, Foods & Refreshments von Rotterdam aus.

Unilever ist mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Pfund das drittgrößte Unternehmen der Insel. Die Aktien des Konzerns werden nach wie vor in London, Amsterdam und New York gelistet.

In der knappen Pressemitteilung vermeidet der Konzern die Darstellung, dass die Entscheidung auf den Brexit zurückzuführen ist. Der Konzern weist einen Zusammenhang betont von sich. Die Verlegung des Firmensitzes nach Rotterdam sei eine strategische Entscheidung mit Blick auf die nächsten 50 Jahre gewesen, die „auf keinen Fall mit dem Brexit zusammenhängt“, sagte Finanzchef Graham Pitkethly. „Wir haben uns für die Niederlande entschieden, weil die niederländische Gesellschaft größer ist als die britische.“

Auch CEO Paul Polman betont: „Das hat nichts mit dem Brexit zu tun.“ Unilever sei in 190 Ländern aktiv, die meisten dieser Länder seien nicht in der EU. „Unsere Entscheidung, die Sparten von London und Rotterdam aus zu leiten, unterstreicht unser langfristiges Engagement in beiden Ländern“, teilte Marijn Dekkers, Aufsichtsratsvorsitzender bei Unilever und Ex-Bayer-Chef, mit.

Doch der Brexit sorgt in der britischen Wirtschaft für Sorgen. Noch immer ist nicht klar, welche Konsequenzen der Abschied aus der EU genau hat, aber als sicher gilt, dass mit dem Brexit für Import- und Exportwaren Zölle anfallen, und es an den Grenzen Kontrollen geben dürfte. Auch wenn der britische Schatzkanzler Philip Hammond vor kurzem noch beteuert hatte, dass Großbritannien ein attraktiver Standort für Investments sei: All das verursacht Kosten.

Viele Unternehmer müssen sich daher überlegen, welche Konsequenzen sie ziehen: ob und was sie auf der Insel produzieren, dort noch weiter investieren – oder ob sie lieber auf den europäischen Kontinent ziehen, um dort ihre Geschäfte voranzutreiben.

Einen so deutlichen Schritt wie Unilever hat bisher aber noch kein Unternehmen unternommen. Unilever beteuert zwar, dass man an die Zukunft Großbritanniens glaube und auch noch zwei von drei Bereichen von der Insel gesteuert werden – aber der rechtliche Hauptsitz des Konzerns ist eben doch auf dem europäischen Kontinent.