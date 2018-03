Konsumgüterhersteller Unilever zieht Brexit-Konsequenzen – Firmensitz in London wird aufgegeben

Der Konsumgüterriese vereinfacht seine Unternehmensstruktur und gibt seinen Firmensitz in London auf. Für Brexit-Verfechter ein schwerer Schlag.

Das Unternehmen verlässt Großbritannien. (Foto: Reuters) Unilever-Gebäude in London

Düsseldorf„Einfacher, agiler und fokussierter“ soll die neue Unternehmensstruktur sein, die der Konsumgüterriese Unilever beschlossen hat – aber für die britische Regierung, die den Austritt ihres Landes aus der EU vorbereitet, ist die Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Denn Unilever will seine jahrzehntelange Doppelstruktur mit zwei rechtlich eigenständigen Unternehmen, einem in den Niederlanden und einem in Großbritannien, auflösen.

Zwar sollen einzelne Bereiche noch in Großbritannien bleiben, aber der Hauptsitz ist künftig in Rotterdam, teilte Unilever am Donnerstagmorgen mit. Das Unternehmen wird künftig in drei Sparten aufgeteilt: Beauty & Personal Care, Home Care und Foods & Refreshment. Die ersten beiden Sparten werden von London aus geführt, Foods & Refreshments von Rotterdam aus. „Unsere Entscheidung, die Sparten von London und Rotterdam aus zu leiten, unterstreicht unser langfristiges Engagement in beiden Ländern“, teilte Marijn Dekkers, Aufsichtsratsvorsitzender bei Unilever und Ex-Bayer-Chef, mit.

Unilever ist mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Pfund das drittgrößte Unternehmen der Insel. Die Aktien des Konzerns werden nach wie vor in London, Amsterdam und New York gelistet.

In der knappen Pressemitteilung steht kein Wort dazu, dass die Entscheidung auf den Brexit zurückzuführen ist – aber natürlich wird der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) eine Rolle gespielt haben.

Der Brexit sorgt in der britischen Wirtschaft für Sorgen. Noch immer ist nicht klar, welche Konsequenzen der Abschied aus der EU genau hat, aber als sicher gilt, dass mit dem Brexit für Import- und Exportwaren Zölle anfallen, und es an den Grenzen Kontrollen geben dürfte. Auch wenn der britische Schatzkanzler Philip Hammond vor kurzem noch beteuert hatte, dass Großbritannien ein attraktiver Standort für Investments sei: All das verursacht Kosten.

Viele Unternehmer müssen sich daher überlegen, welche Konsequenzen sie ziehen: ob und was sie auf der Insel produzieren, dort noch weiter investieren – oder ob sie lieber auf den europäischen Kontinent ziehen, um dort ihre Geschäfte voranzutreiben.

Einen so deutlichen Schritt wie Unilever hat bisher aber noch kein Unternehmen unternommen. Unilever beteuert zwar, dass man an die Zukunft Großbritanniens glaube und auch noch zwei von drei Bereichen von der Insel gesteuert werden – aber der rechtliche Hauptsitz des Konzerns ist eben doch auf dem europäischen Kontinent.

Das Werben der britischen Regierung, vor allem des Wirtschaftsministers Greg Clark, war offensichtlich vergeblich. Die Niederländer hatten die besseren Karten. Eine große Rolle dürfte dabei auch gespielt haben, dass die niederländische Regierung unter Premierminister Mark Rutte – einem ehemaligen Mitarbeiter von Unilever – einige Argumente hatte, die bei Unilever-Chef Paul Polman auf Gefallen stießen: So hatte Rutte kürzlich angekündigt, die Besteuerung von Unternehmen zu reduzieren und auch die Abgaben auf Dividendenausschüttungen für ausländische Investoren abzuschaffen.

Zudem muss das Management eines niederländischen Unternehmens bei einer Übernahme nicht nur die Interessen der Aktionäre beachten, sondern auch die Auswirkungen eines solchen Deals auf die Mitarbeiter. Für den stark sozial eingestellten Unilever-Chef Polman ein mit Sicherheit verlockender Gedanke.

Für die Mitarbeiter des Konzerns, der mit über 400 Marken von Magnum-Eiscreme über Knorr-Tütensuppen bis zu Domestos-Reiniger und Axe-Deo ein riesiges Produktsortiment im Angebot hat, soll sich durch die neue Struktur auch nichts ändern. In Großbritannien beschäftigt Unilever 7300 Mitarbeiter, in den Niederlanden 3100.

Unilever hatte 2017 eine milliardenschwere Übernahme des Konkurrenten Kraft abgewehrt und sich anschließend einen gründlichen Umbau verordnet. Das neue Spar- und Umbauprogramm soll das Geschäft von Unilever bis zum Jahr 2020 deutlich rentabler machen – dann sollen 20 Prozent vom Umsatz als operativer Gewinn übrig bleiben. Dabei rechnet Unilever jedoch die Umbaukosten heraus, die das Management auf insgesamt rund 3,5 Milliarden Euro beziffert. Zusammen mit dem bereits laufenden Sparprogramm sind Einsparungen in Höhe von 4 bis 6 Milliarden Euro vorgesehen.