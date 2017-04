 Kontrollgremien stimmen zu: Dänische Maersk übernimmt Oetker-Reederei

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Maersk Der dänische Konzern kauft die Oetker-Reederei Hamburg Süd für 3,7 Milliarden Euro. Die Kontrollgremien der beiden Unternehmen stimmten dem geplanten Deal zu. (Foto: AFP)

DüsseldorfDer angekündigte Verkauf der Oetker-Reederei Hamburg Süd an den dänischen Konzern A.P. Möller-Maersk ist auf der Zielgeraden. Die Kontrollgremien der beiden Unternehmen segneten am Freitag den Deal ab. Maersk bezifferte den Kaufpreis mit 3,7 Milliarden Euro. „Die in den vergangenen Monaten stattgefundene Due Diligence hat bestätigt, dass die Hamburg Süd ein stabiles und hervorragend aufgestelltes Unternehmen ist“, sagte Oetker-Beiratsvorsitzender August Oetker. Er rechne nun damit, dass die Transaktion endgültig Ende dieses Jahres über die Bühne geht.

Nachdem die Kartellbehörden der USA und EU den Verkauf bereits unter Auflagen genehmigt haben, stehe die Zustimmung einiger anderer Länder – wie etwa Brasilien, China und Südkorea – noch aus.

Der Bielefelder Nahrungsmittelkonzern und Maersk hatten bereits im vergangenen Jahr einen Vorvertrag unterzeichnet. Der Oetker-Konzern, der Backzutaten und Pizza herstellt aber auch Brauereien und Hotels in seinem Portfolio hat, erwirtschaftet bisher mit rund sechs Milliarden Euro die Hälfte seines Umsatzes in der Schifffahrt.

Die Containerreedereien hadern seit Jahren mit Überkapazitäten und sinkenden Frachtpreisen. Fast alle Unternehmen schreiben rote Zahlen und suchen in Allianzen oder Fusionen die Rettung.