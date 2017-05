Millennials beraten Firmenchefs

Dabei wächst das teurere Premium-Segment in allen Altersklassen. Von dem neuen Trend profitieren nicht nur die Großen wie Estee Lauder oder L’Oreal, sondern dank der sozialen Medien auch die Nischenhersteller, stellt Symons fest. Dank des Internets können auch kleine Hersteller ein globales Publikum erreichen. So haben es dank der Online-Schmink-Tutorials Marken wie Anastasia Beverly oder Charlotte Tillbury ebenso geschafft wie Too Faced und Becca, die beide von Estee Lauder gekauft wurden. Becca ist vor allem dank der Kooperation mit Youtuberin Jaclin Hill groß geworden.

„Wir sehen sehr viel Übernahme-Aktivitäten und es sind vor allem große Hersteller, die kleine Nischenhersteller für viel Geld kaufen“, beobachtet die Analystin Symons. Für Too Faced etwa hat Estee Lauder 1,45 Milliarden Dollar ausgegeben. „Die Akquisition der Marke Too Faced durch Estée Lauder war nicht billig, aber die Marke ist zurzeit ‚on fire‘, und daher war es eine gute Akquisition, also eine gute Geldanlage“, ist die Fondsmanagerin Sun überzeugt. Das gleiche gelte für die Übernahmen von NYX durch L’Oréal für geschätzt 500 Millionen Dollar.

Welche Rolle die Schmink-Hilfen im Internet im Kosmetik-Markt spielt, zeigt eine Umfrage von Euromonitor: Darin gaben 21 Prozent der Generation Z – also der 15 bis Anfang-20-Jährigen an, dass Blogs und Online-Tutorials ihre Einkäufe stark beeinflussen. Bei den etwas älteren Millennials, geboren 1980 bis 1999, waren es immerhin 18 Prozent. Und bei den Babyboomern, der geburtenstarken Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, waren es nur zehn Prozent.

Auch die Werbung hat sich komplett verändert: Einfach nur berühmte Schauspieler oder Sänger zu nehmen, funktioniert bei der neuen Generation nicht mehr – außer die VIPs haben selbst eine starke Präsenz in den sozialen Medien. „Dann ist es so, als würde ein Freund etwas empfehlen“, erklärt Symons den Trick. Die jungen Kunden wollen Menschen, die authentisch herüberkommen: morgens ungeschminkt mit Augenringen vor dem Spiegel und dann – dank Make-Up und Augenbrauenstift – ein Star.

Dabei lassen sich die sogenannten „Influencer“ im Netz, die mit ihren Tipps Millionen bewegen, nicht mehr so leicht kontrollieren: Man kann die Schmink-Tutoren nicht mehr so leicht kaufen, wie noch vor ein paar Jahren. Sie müssen mittlerweile ihre Sponsoren angeben, bemerkt die Euromonitor-Analystin Symons.

Auch Estee-Lauder Chef Freda weiß, wie wichtig die neuen Medien für sein Geschäft sind. „Ich habe für mich und meine Manager Millenials als Mentoren eingestellt, die uns auf dem laufenden halten“, erzählt er. Die junge Dame, die für ihn zuständig ist, schreibt ihm nicht nur jeden Tag eine Mail über die neuesten Trends ihrer Generation. „Sie kommt auch in unsere Meetings mit, wo die wichtigen Entscheidungen gefällt werden“, sagt der Freda. Auch L‘Oreal reagiert auf den Trend im Internet und hat einen Head of Digital auf Stufe Geschäftsleitung ernannt.

So sehr er auch den Umsatz treibt; der digitale Make-Up-Boom hat auch seine Kehrseite: Das Netz kann Marken innerhalb kürzester Zeit in den digitalen Olymp schießen, sie aber genau so schnell wieder fallen lassen. „Ein Lippenstift, der heute in ist, kann morgen out sein“, erklärt Fondsmanagerin Sun. Deshalb ist es für Kosmetikfirmen sinnvoll, ein Portfolio von Marken zu besitzen, um die Abhängigkeit von einzelnen Marken zu umgehen. Akquisitionen von kleineren Marken wie „Too Faced“ durch Estee Lauder oder NYX durch L’Oréal mache daher durchaus Sinn. (Fast) egal wie teuer.