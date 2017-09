 Krankhafter Narzisst: Das Psychogramm des Supermarkt-Erpressers

Hamburg650 Anrufe, 60 E-Mails – die Polizei meldet bereits viele Hinweise auf den Erpresser, der mehrere deutsche Supermarkt- und Drogerieketten unter Druck setzt. Das zeigt, wie sehr der Fall die Kunden in Deutschland beschäftigt. Doch die betroffenen Unternehmen halten sich zurück – nicht ohne Grund.

Die Behörden warnen offiziell, Verbraucher sollten verstärkt auf unversehrte Verpackungen achten. Vor zwei Wochen waren am Bodensee fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung aufgetaucht. Ein Erpresser hatte in mehreren Schreiben auf die Gefahr hingewiesen und drohte weitere Vergiftungen an, wenn er nicht einen zweistelligen Millionenbetrag bekäme. Offenbar wollen sich Händler und Behörden nicht erpressen lassen und gehen auf die Forderung nicht ein – warnen nun die Kunden, aufmerksam zu sein.

Vergiftete Lebensmittel als Druckmittel Januar 2010 Wegen versuchter Erpressung des Süßigkeitenherstellers Ferrero wird ein Kneipenwirt aus dem Sauerland zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte 2008 ein Päckchen mit vergifteten Pralinen und Nougatcreme an die Firma geschickt. Er verlangte 950 000 Euro.

Juli 2010 Das Landgericht Aachen verurteilt einen Erpresser des Marmeladen-Produzenten Zentis zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft. Er hatte damit gedroht, vergiftete Marmelade in den Handel zu bringen, und 500.000 Euro verlangt.

Mai 2013 Ein 61-Jähriger wird wegen versuchter Erpressung des Lebensmitteldiscounters Aldi-Süd vom Landgericht Duisburg zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er hatte per E-Mail 15 Millionen Euro gefordert und mit vergifteten Lebensmitteln gedroht.

Oktober 2015 Ein 38-jähriger Mann wird vom Landgericht Köln wegen versuchter Erpressung der Supermarktkette Rewe zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Er hatte 15 Millionen Euro gefordert und dem Konzern gedroht, Lebensmittel zu vergiften .

März 2017 Ein 38-Jähriger wird vom Landgericht Kiel wegen versuchter räuberischer Erpressung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Er hatte auf Schulhöfen mit Insektiziden vergiftete Marzipanherzen ausgelegt. Damit wollte er von der Handelskette Coop drei Millionen Euro erpressen, zahlbar in der digitalen Währung Bitcoins.

Juli 2017 Das Landgericht Bonn verurteilt einen Rentner zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Der 74-Jährige hatte Haribo mit der Vergiftung von Gummibärchen gedroht. Außerdem erpresste er die Unternehmen Lidl und Kaufland. Er forderte eine Million Euro in der Internet-Währung Bitcoin. Zudem begann in Dortmund der Prozess gegen zwei 45 und 46 Jahre alten Männer. Sie sollen mit Gift versetzte Gläser mit Brotaufstrich in mehreren Lidl-Filialen deponiert haben. Sie forderten fünf Millionen Euro in Bitcoins vom Unternehmen.

Händler wie Rossmann verbreiten diese Warnung weiter, bleiben aber ansonsten ruhig. Denn: Schon dass die aktuelle Warnung von Polizei und baden-württembergischen Verbraucherschutz-Ministerium so breit weitergeben wird, ist ungewöhnlich. Um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen und Aufregung zu vermeiden, bleiben viele Erpressungsfälle zunächst unter der Decke. Wieso es diesmal anders ist, erklärte der stellvertretende Konstanzer Polizeipräsident Uwe Stürmer bereits am Donnerstag: „Es handelt sich um einen herausragenden Erpressungsfall. Wir müssen davon ausgehen, dass wir einen sehr skrupellosen Täter verfolgen, der den Tod von Menschen in Kauf nimmt.“ Neben die Warnung an die Bevölkerung tritt ein zweiter Grund: Es gibt die Aufnahme einer Überwachungskamera, über die die Polizei sich Hinweise aus der Bevölkerung erhofft.

Die bisherigen Hinweise sind laut Polizei von unterschiedlicher Qualität: „Es ist alles dabei – von konkreten Hinweise auf bestimmte Personen bis hin zu Anrufern, die meinen, die Person auf dem Fahndungsfoto vielleicht schon mal irgendwo gesehen zu haben.“ Die 220 Ermittler der Sonderkommission „Apfel“ würden die Hinweise „akribisch“ auswerten und zunächst bestimmen, „welche davon Priorität haben und welche in die Warteschleife kommen“.



Dennoch ist die Kommunikation streng reglementiert. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Fragen beantworten und in der Sache keine Auskunft geben, da die zuständige Polizeibehörde Wert darauf legt, dass sämtliche Presseanfragen direkt an sie gerichtet werden“, teilte etwa Rewe auf Handelsblatt-Anfrage mit.