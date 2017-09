 Kreuzfahrtschiffe: Viel Rauch fürs Vergnügen

Aida Stella Nicht nur für Hafenstädte wie Hamburg sind die Diesel-Emissionen der Kreuzfahrtschiffe eine Belastung – auch an Deck ist die Luft schlecht. (Foto: dpa)

HamburgDie Leuchtstoffröhren sind wieder angeschraubt: Seit einigen Tagen leuchtet der Hamburger Hafen nachts in kühlem Blau. Die Lichtkunst verweist auf ein riesiges Werbespektakel der Kreuzfahrt-Branche: Zu den „Cruise Days“ am Wochenende soll eine halbe Million Menschen die Riesenschiffe bestaunen, die seit einigen Jahren Hamburg regelmäßig anfahren.

Genauso regelmäßig werden die Schiffe zum Ziel der Angriffe des Naturschutzbunds Nabu. Die Umweltaktivisten haben ein vermeintlich objektives Mittel gefunden, um die Luftverschmutzung durch die Passagierschiffe anzuprangern: ein Ranking der Schiffe, bei denen diejenigen oben stehen, die Umweltschutzmaßnahmen ergreifen. Doch eigentlich geht es den Umweltschützern um mehr. Sie wollen, dass die gesamte Schifffahrt umweltfreundlicher wird. Als Einfalltor dient die Kreuzfahrt – sie ist bei Endkunden populär, hier kann der Nabu Druck ausüben.

Das Kalkül: Öffentliche Empörung soll die Kreuzfahrtbranche dazu bringen, Umwelttechnik einzusetzen und so den Beweis zu liefern, dass umweltfreundlichere Schiffe generell möglich sind – auch in der wesentlich volumenstärkeren Containerschifffahrt. Aus der Kreuzfahrtbranche stammen nämlich nur rund drei Prozent der Schifffahrt-Emissionen.

Dietmar Oelinger vom Nabu Bundesverband schreibt sich bei einer Pressekonferenz bereits erste Erfolge auf die Fahnen. Es sei kein Zufall, dass ausgerechnet die auf dem deutschen Markt tätigen Anbieter Tui, Hapag-Lloyd und Aida im Ranking vorne lägen. Schließlich machten die deutschen Umweltverbände besonders viel Druck.

Inzwischen fahren Nabu-Mitarbeiter dafür auch in andere europäische Kreuzfahrthäfen. So präsentierten sie eine eigene Messung aus Reykjavik in Island. Hier habe der Nabu für zehn Minuten in der Rauchfahne Partikel-Belastungen gemessen, die dem Zehnfachen einer vielbefahrenen Straße entsprächen, sagt Oelinger.

In Deutschland sind die Belastungen vor allem in Hamburg relevant. Fast 40 Prozent der Stickoxidemissionen kommen in der Hafenstadt aus den Schiffschornsteinen. Damit sind die Belastungen vor allem in Hafennähe deutlich wichtiger als die umstrittenen Diesel-Autos.

Für den Luftreinhalteplan der Stadt ist das ein Problem, das auch Maßnahmen im Hafen erfordert. Es komme zu Belastungen, die 20-mal höher lägen als an dichtbefahrenen Stuttgarter Straßen, warnt der Nabu.

Auch in Wohnungen seien hohe Werte gemessen worden. Und: Solche Belastungen fänden sich naturgemäß auch an Deck der Schiffe. Falls der Nabu mit der Botschaft durchdringt, droht den Kreuzfahrt-Anbietern Zurückhaltung der Touristen.