First-Class-Passagier mit Handschellen gedroht

In der derzeit extrem aufgeheizten Stimmung trifft Christies Vorstoß auf viel Zustimmung, das Weiße Haus jedoch hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Sprecher Sean Spicer erklärte, dass es erst einmal Aufgabe der Justiz sei, sich darum zu kümmern. Aber das könnte sich ändern.

Zumal neue Details bekannt wurden, die United Airlines in einem sehr schlechten Licht erscheinen lassen. Mittlerweile hat das Unternehmen laut einem Bericht der USA Today zugegeben, dass der betreffende Flug nicht, wie zuerst behauptet, „überbucht“ war, sondern „ausverkauft“. Nach ordnungsgemäßem Boarding sei das Flugzeug bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen, aber nicht überbucht. Dann sei eine Airline-Crew am Gate angekommen, die unbedingt noch mitwollte, weil sie am Zielort eingesetzt werden sollte. Die Türe des Fliegers sei zu diesem Zeitpunkt noch offen gewesen, das Boarding also formal noch nicht abgeschlossen.

Daraufhin habe man unter den Passagieren Freiwillige gesucht, aber nicht genug gefunden. Dann wurden die verblieben „Freiwilligen“ von einem Computerprogramm ausgesucht und aus dem Flugzeug gebeten. Der 69-jährige David Dao, Arzt an einem Krankenhaus, wollte seinen Platz aber nicht aufgeben und wurde dann vom Sicherheitspersonal des Flughafens gewaltsam hinausbefördert. Ob die geltende Rechtslage es einer Airline erlaubt sozusagen nachträglich eine Überbuchung herbeizuführen und vom Recht Gebrauch zu machen Passagiere rauszuwerfen, nur um eigene Mitarbeiter mitfliegen zu lassen, ist umstritten. Dao wird laut CNBC mittlerweile von zwei Anwälten aus Chicago vertreten, Stephen L. Golan und Thomas A. Demetrio.

United Airlines scheint ohnehin ein Problem mit dem Kundenservice zu haben. Zuletzt wurden zwei Teenagern der Mitflug verweigert, weil sie Leggings trugen. Die Los Angeles Times berichtet von einem First-Class-Passagier, der nach dem Boarding seinen Platz für einen noch wichtigeren VIP-Passagier räumen sollte. Der 59-jährige Präsident einer Investmentfirma im kalifornischen Irvine weigerte sich zuerst, aber die Crew habe ihm klar gemacht, dass man ihn zur Not in Handschellen aus dem Flieger bringen werde, wenn er nicht zustimmt. Er hat dann am Ende sein Erste-Klasse-Ticket in der Economy-Klasse auf einem Mittelsitz abgeflogen.