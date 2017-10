 Lambertz: Mit Charme und Schokolade

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hermann Bühlbecker Das schlechte Wetter im September und Oktober haben dem Unternehmen Lambertz einen „Traumstart“ der Saison mit den Weihnachtsartikeln beschert. (Foto: dpa)

DüsseldorfDonald Trump? Hermann Bühlbecker überlegt kurz - das kommt bei dem redegewandten Familienunternehmer der Lambertz-Gruppe sicherlich nicht häufig vor. „Es gibt eine Bekanntschaft mit dem US-Präsidenten von früher“, betont der 67-Jährige dann „Aber ich habe mich seit der Wahl nicht um einen neuen Kontakt bemüht.“ Sagt es und geht zur Tagesordnung über. Dabei ist das etwas besonderes.

Denn der smarte Unternehmer mag die Nähe zur Prominenz – und nutzt sie geschickt zu Marketingzwecken für sein Unternehmen. Kaum ein Star und Sternchen, mit dem sich Bühlbecker nicht ablichten lässt. Kaum ein Politiker, Sportler oder Prominenter, den er unerwähnt lässt. Und so betont er auf der Jahrespressekonferenz seine Bekanntschaft zu Bill Clinton oder dass Angela Merkel Ex-Präsident Obama eine Keksmischung von Lambertz überreichte. Doch Trump? Der wird schnell abgehakt.

An diesem Donnerstag soll es vor allem um Zahlen gehen: Und schon schwärmt der charmante Bühlbecker vom schlechten Wetter und Nieselregen statt Altweibersommer. Denn die haben dem Unternehmen einen „Traumstart“ der Saison mit den Weihnachtsartikeln beschert. Den brauchen die Saisonartikel wie Aachener Printen und Dresdener Stollen auch.

Denn die Jahreszahlen zeigen: Der Mittelständler mit Sitz in Aachen konnte den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr nur leicht von 651 Millionen auf 654,5 Millionen steigern. Und das auch nur dank der Jahresartikel wie Bio-Gebäck. Denn das Jahresgebäck – also Kekse, deren Verkauf nicht nur an Weihnachten gebunden sind – legten immerhin und zwei Prozent zu. Das Weihnachtsgebäck schaffte nur rund den Vorjahresumsatz.